Высокие цены на авиабилеты в нашей стране и долгожданное потепление отношений с соседним Узбекистаном приводит к закономерному результату – наши граждане все чаще вылетают за рубеж не из Душанбе, а из Ташкента. Кому это выгодно?

Альтернатива - Бишкек и Ташкент

Многие таджикистанцы уже привыкли летать в Россию и другие страны из Бишкека или Оша, это значительно дешевле, чем лететь туда из таджикских аэропортов.

По данным агентств по продаже авиабилетов, цена на наиболее дешевый билет из Бишкека в Москву, например, на 24 сентября этого года составляет 187 долларов. Самый же дешевый билет из Душанбе в Москву на указанную дату мы нашли по цене 266 долларов.

Подобную разницу в стоимости билетов можно увидеть и по другим направлениям из столиц наших двух стран. Так, на 24 сентября самые дешевые билеты по маршруту Бишкек-Стамбул стоят 247 долларов, Бишкек-Дубай – 220 долларов, Бишкек-Пекин – 362 доллара, а Бишкек – Нью-Йорк (с одной пересадкой) – 717 долларов.

Для сравнения: наиболее дешевые билеты на ту же дату по маршруту Душанбе-Стамбул стоят 292 долларов, Душанбе-Дубай – 268 долларов, Душанбе-Пекин – 412 долларов, Душанбе - Нью-Йорк (с одной пересадкой) – 1 тыс. 408 долларов!

Почувствуйте разницу

Наши отечественные авиакомпании - «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» - уже начали терять своих пассажиров. А с развитием связей между Таджикистаном и Узбекистаном теперь уже и ташкентский аэропорт стал весьма привлекательным транзитным пунктом для наших граждан.

Фото forum.awd.ru

Разница между стоимостью авиабилетов в Таджикистане и Узбекистане меньше чем в случае с Кыргызстаном, но она есть. А для человека с небольшим достатком даже небольшая разница в цене имеет значение.

Сайты по бронированию авиабилетов сегодня предлагают полет из Ташкента в Москву на 45 долларов дешевле, чем из Душанбе. 42 доллара - разница в стоимости билетов в Дубай, в Пекин – 86 долларов, а до Нью-Йорка с пересадками - аж $476 (разница между самыми недорогими билетами на 24 сентября).

Вступим в ЕЭС?..

Как решить эту проблему? Дороговизну авиабилетов в Таджикистане авиакомпании обосновывают высокой стоимостью авиатоплива в республике. В настоящее время авиакомпании, летающие из таджикских аэропортов, приобретают горючее по цене 1 тысяча 465 долларов за каждую тонну. Это почти в два раза дороже, чем в аэропортах соседних стран. При этом 40% стоимости авиабилета формируется за счет стоимости авиатоплива.

В ОАО «Топливозаправочная компания», которой принадлежит эксклюзивное право на поставку авиационного топлива таджикским аэропортам и на заправку воздушных судов, говорят, что рынок авиатоплива находится под постоянным контролем Антимонопольной службы при правительстве РТ, которая подсчитывает все расходы компании и устанавливает реальную стоимость топлива. В антимонопольном органе в свою очередь утверждают, что цена авиатоплива в Таджикистане установлена вполне справедливо, отмечая, в первую очередь, существенное влияние на ценообразование горючего отдаленность Таджикистана от стран-экспортеров.

Сравнивая таджикского и кыргызского поставщиков авиатоплива, в ведомстве подчеркивают, что Кыргызстану, учитывая, что эта республика является членом Евразийского экономического союза, каждая тонна импортируемого авиационного керосина обходится примерно на 100 долларов дешевле.

Кроме того, антимонопольное агентство отмечает, что налог на добавленную стоимость в Кыргызстане составляет 12%, а в Таджикистане – 18.

- Также таджикский поставщик реактивного топлива, в отличие от кыргызского, платит акциз. Все эти факторы непосредственно влияют на стоимость топлива в Таджикистане, - делают вывод в Антимонопольной службе.

.. или отменим монополию?

В таджикских авиакомпаниях говорят, что при существующей цене на топливо они прилагают максимум усилий для того, чтобы стоимость билета в той или иной степени соответствовала бюджету граждан страны. «Хотя мы получаем авиатопливо почти в два раза дороже, чем наши коллеги в соседних странах, стоимость перелета у нас разнится все же не так существенно», - говорит представитель одной из авиакомпаний на условиях анонимности.

При этом в авиакомпании соглашаются, что даже небольшая разница в стоимости билета может привести к потере потенциальных пассажиров.

Специалисты убеждены, что ситуация на рынке гражданской авиаперевозки не изменится коренным образом, пока поставлять авиатопливо будет одна компания.

Они считают, что правительству нужно вернуть право заправлять самолеты аэропортам, которые, в свою очередь, могли бы выбирать поставщика горючего на конкурсной основе.

В условиях здоровой конкуренции, подчеркивают эксперты, каждый субъект будет стараться предлагать заправщику более низкие цены. «А снижение стоимости топлива непосредственно будет влиять на ценообразование авиабилета», - уверен авиатор со стажем Зафар Курбанов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus