Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода в свой день рождения в прошедшее воскресенье превратился в хлопкороба: он вышел на хлопковое поле и вручную собрал 75 кг хлопчатника.

В воскресенье, 16 сентября, его примеру последовали более 300 работников исполнительного органа госвласти Согда: они вышли в поле, чтобы помочь дехканам собирать урожай.

Пресс-служба председателя области сообщает, что работники согдийскоой администрации собрали в этот день более 8,5 тонн «белого золота» в дехканском хозяйстве «Сирдарё» Джаббор Расуловского района.

«В субботу, после приёма граждан, председатель был на хлопковых полях, и в воскресенье тоже целый день с другими работниками собирал хлопок. За день он собрал 75кг хлопчатника», - отметил Музаффар Юнусов, пресс-секретарь председателя Согда.

Фото администрации главы Согда 1 /9

Досье "АП": Раджаббой Ахмадзода родился 16 сентября 1971 года в городе Худжанде Согдийской области в семье служащего, образование высшее.

В 1993 году окончил химико – технологический институт Республики Казахстан по специальности инженер-химик-технолог и в 2010 году Академию государственных служащих при Президенте Российской Федерации по специальности экономист.

Трудовую деятельность он начал с 1993 года в качестве инженер-технолога предприятия «Лаъл» г. Худжанда, в 1994 -2016 гг. работал заместителем руководителя предприятия «Сангбури», начальником управления внешних экономических связей, заместителем генерального директора и генеральным директором АО«Ленинободпромстройматериал» г. Худжанда, председателем Комитета по охране окружающей среды и лесного хозяйства Согдийской области, генеральным директором ГУП «Садаф» г. Худжанда, председателем г. Кайраккум и председателем г. Худжанда.

С 30 марта 2016 года до января 2018 года работал в должности председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан.

Награждён юбилейной медалью 20-летие Государственной независимости Республики Таджикистан.

Женат, имеет 4 детей.

13 января 2018 года Указом Президента Республики Таджикистан назначен исполняющим обязанности Председателя Согдийской области.

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