В ходе мероприятия «Городская этика», который проводится по решению городских властей и столичной милиции, были задержаны более 10 нарушителей общественного порядка.

На сайте Управления МВД города Душанбе сообщается, что сейчас проходит третья фаза профилактическо-осведомительного мероприятия «Городская этика».

Его цель - предотвращение грубого поведения граждан в общественных местах, совершения мелких хулиганств и других правонарушений, а также поднятия уровня нравственности среди столичных жителей.

В рамках рейда на прошедшей неделе сотрудники милиции раскрыли более 10 фактов хулиганства в общественных местах Душанбе. По всем были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Пресс-служба УМВД сообщает, что 8 сентября на рынке «Мехргон» города Душанбе милиция задержала Бахтиера Лутфуллоева, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он вступил в конфликт с водителем маршрутной линии №25, оскорбил его, нецензурно бранился, тем самым унизив честь и достоинство человека перед общественностью.

В отношении Лутфуллоева было составлено дело об административном правонарушении по статье 460 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях РТ.

Постановлением суда района Сомони Лутфуллоев получил наказание в виде административного ареста на срок 5 суток, уточняет пресс-служба УМВД.

Между тем, как отметил источник в управлении, среди тех, на кого были за эти дни составлены протоколы, не было тех, кто допускал себе неуважительное отношение к женщинам.

Бич таджикского общества

Сегодня проблема домогательств очень актуальна. В этой связи недавно мэр столицы дал указание создать при УВД города Душанбе рабочую группу, в компетенцию которой входит рассмотрение каждой жалобы или обращения от женщин в связи со случаями непристойного поведения мужчин в их отношении.

На прошедшем в субботу в МВД круглом столе на тему «Предотвращение мужских домогательств по отношению к женщинам в общественных местах», один из его участников - директор юридической компании «Химоя» Навруз Одинаев , отметил, что самой главной проблемой является то, что сами пострадавшие – женщины, которые подвергаются домогательствам и оскорблениям со стороны мужчин, никуда не обращаются, не пишут заявления на обидчика:

«Они умалчивают проблему, пока к ним еще раз не пристанут. Надо через СМИ и соцсети проводить разъяснительную работу среди девушек и женщин, чтобы они могли постоять за себя и смогли наказать обидчиков».

Другая проблема, по мнению юриста, заключается в том, что сотрудники милиции не хотят реагировать на такие обращения, так как считают такой поступок мелким хулиганством.

«В таких случаях, пострадавшим необходимо обратиться в вышестоящий орган МВД через телефон доверия 2212121, который быстро реагирует на подобные случаи в отношении сотрудника милиции», - отметил правозащитник.

Между тем, этим летом в Таджикистане впервые женщина подала в суд на мужчин, которые оскорбили ее в Душанбе: журналистка Афсона Акобиршо первой встала на тропу войны с непристойным поведением молодых людей на улицах Душанбе.

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