Соединенные Штаты передали Ирану историческую реликвию эпохи Ахеменидов, похищенную и вывезенную в США 82 года назад, сообщает издание Haqqin.az.

Как отметил постоянный представитель Ирана при ООН Голам Али Хошру, реликвия была передана ему прокуратурой Нью-Йорка.

По его словам, речь идет барельефе с изображением охраны персидского повелителя державы Ахеменидов, который был создан около 2,5 тыс лет назад.

Голам Али Хошру также подчеркнул, что в самое ближайшее время реликвию доставят в Иран.

Окружная прокуратура Манхеттена обнаружила барельеф эпохи Ахеменидов в октябре 2017 года в одной из галерей, после чего сразу же запретила его к продаже.

Было установлено, что реликвию похитили в 1936 году из древнего Персеполя, а в 2011 году из Монреальского музея изящных искусств.

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