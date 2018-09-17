В Туркменбаши состоялась церемония вручения сертификата о внесении в Книгу рекордов Гиннесса ахалтекинского скакуна по имени Акхан.

Конь серебристой масти, принадлежащий Ахалтекинскому конному комплексу, вошел в Книгу рекордов Гиннесса благодаря исполнению сложного трюка: он прошел дистанцию в 10 метров на задних ногах за 4,19 секунды, побив прежний рекорд в этой номинации, сообщает CA-NEWS (TM).

Как отметила официальный представитель Книги рекордов Гиннесса и судья Шейда Субаши-Гемиджи, предыдущий рекорд был установлен в Дубае с результатом 9,21 секунды, но Акхан значительно улучшил его, продемонстрировав достоинства ахалтекинских скакунов.



Она вручила сертификат президенту республики Гурбангулы Бердымухамедову.

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