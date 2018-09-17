Компания по производству бытовой техники и электроники Узбекистана «Artel» в ближайшем будущем намерена наладить производство холодильников в Душанбе.

Договоренность по данному вопросу между Таджикистаном и Узбекистаном была достигнута во время состоявшегося 17-18 августа государственного визита президента Эмомали Рахмона в Ташкент, об этом сообщил «АП» источник в правительстве республики.

В ближайшее время узбекская сторона намерена начать поставку оборудования для будущего производства в Душанбе.

«Скорее всего, производство будет налажено на месте бывшего Душанбинского завода по производству холодильников в районе столичного Политехникума и этот вопрос и вопрос мощности предприятия на сегодняшний день находится на стадии согласования», - отметил источник.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил «Артель» в Ташкенте в ходе визита в Узбекистан 17 августа. Его проинформировали, что предприятие создано в 2011 году, и в основном производит электрическое оборудование для народного хозяйства страны и нужд населения.

Фото пресс-службы президента РТ

Число инженерно-технических работников предприятия на сегодняшний день составляет 7400 человек.

Общая площадь предприятия занимает 600 тыс. квадратных метров и состоит из 9 действующих по всей стране цехов. Производственная мощность их составляет более 5 миллионов штук бытовой техники и 10 миллионов штук энергосберегающих электрических ламп. В целом здесь производится 500 наименований продукции.

Произведенная продукция экспортируется на внутренние рынки, а также в ряд стран – Таджикистан, Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Киргизию и другие государства.

Эмомали Рахмон тогда отметил качество и ценовую конкурентоспособность техники «Artel», которая пользуется спросом в Таджикистане. Ответственным лицам были даны указания по увеличению поставок продукции завода в Таджикистан.

Узбекская «Artel» на сегодняшний день в основном производит холодильники, телевизоры, мобильные телефоны и смартфоны, стиральные машины, газовые плиты, кондиционеры, микроволновые печи, пылесосы и энергосберегающие лампы.

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