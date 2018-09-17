В Таджикистане определили физиологические нормы потребления основных продуктов питания на человека.

Правительство республики своим постановлением, которое 31 августа было подписано президентом, и сегодня опубликовано на портале правовой информации Минюста РТ, поручает утвердить рекомендуемые нормы потребления основных продуктов питания на душу населения соответствующим ведомствам - Минтруда, Минздраву и Минэкономразвития.

К основным продуктам питания таджикистанцев отнесены хлеб и хлебопродукты, злаки, бобовые, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молочные продукты, яйца, масло (растительное, жиры), сахар, овощи и бахчевые, картофель и чай.

Так, в соответствии с рекомендуемыми нормами питания, один человек в сутки должен потреблять 404 грамма хлеба и хлебопродуктов, 111 граммов мяса и мясопродуктов, 25 граммов рыбы и рыбопродукты, 316 граммов молока и молочных продуктов, а также половинку яйца.

При необходимости, соответствующим министерствам предлагается внести предложения по внесению изменений в рекомендуемые физиологические нормы потребления основных продуктов питания.

Рекомендуемые физиологические нормы потребления основных продуктов питания на душу населения в Таджикистане.

В Таджикистане недоедает каждый третий?

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила, что в Таджикистане в 2014-2016 годы недоедали 30,1 процентов населения или 2,6 миллионов человек.

В докладе ФАО «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии» говорилось, что при этом, ВВП на душу населения среди стран региона ЕЦА является самым низким в Таджикистане: в 2015 году он составил всего 933 доллара.

Аналитики ФАО отмечали, что наиболее высокий уровень недоедания в странах ЕЦА зарегистрирован в Таджикистане.

Выражалась также озабоченность распространенность недоедания в Молдове (8,5 процента), Грузии (7 процентов), Кыргызстане (6,4 процента), Узбекистане (6,3 процента), Сербии (5,6 процента) и Туркменистане (5,5 процента).

Недоедание в странах ЕЦА инфографика ФАО

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus