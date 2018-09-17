На полигоне Чорухдайрон и учебном центре «Нурафшон» Согдийской области с 18 по 22 сентября 2018 года пройдут совместные военные учения солдат и офицеров воинских частей Согдийского гарнизона Минобороны Таджикистана и подразделения Вооруженных сил Узбекистана.

Данные учения являются первыми в истории совместными учениями подразделений оборонных ведомств двух республики.

На учениях будут отработаны вопросы взаимодействия армий Таджикистана и Узбекистана в борьбе против бандформирований международного терроризма, сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

На сегодняшнее утро войсковое подразделение, техника и вооружение Узбекистана уже переброшены на полигон в Согдийской области.

В учениях примут участие порядка 100 солдат и офицеров узбекской армии со своим вооружением и техникой, более 500 солдат и офицеров таджикской армии со своим вооружением.

После завершения совестных учений активные участники будут поощрены оборонными ведомствами Таджикистана и Узбекистана.

Источник констатировал, что активизация отношений Душанбе и Ташкента во всех сферах после прихода к власти нынешнего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева коснулись и вопросы отработки взаимодействия двух соседних государств в сфере безопасности.

Ранее, 17 августа 2018 года, пограничные войска Таджикистана и Узбекистана в рамках специальной операции «Джайхун» на стыке границ двух государств с Афганистаном, на территории Шахритусского района отработали совместные действия по противодействию возможному прорыву боевиков Исламского государства из территории Афганистана в Хатлонской (Таджикистан) и Сурхандарьинской (Узбекистан) областях.

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