В стартовом матче первого раунда отборочного турнира чемпионата Азии-2019 среди девушек до 16 лет в группе «С» женская юниорская сборная Таджикистана (U-16) крупно уступила своим сверстницам из Сингапура со счетом 1:4.

Согласно сообщении официального сайта ФФТ, 15 сентября, стартовал первый раунд отборочного турнира чемпионата Азии-2019 среди девушек до 16 лет в группе «С», который проходит в Гиссаре. За путевку в следующий раунд турнира борьбу ведут пять женских юниорских сборных – Таджикистана, Таиланда, Ирана, Сингапура и Северных Марианских островов.

В первом туре отборочного цикла женская юниорская сборная Таджикистана, возглавляемая главным тренером Тоджиддином Наботовым, проиграла команде Сингапура – 1:4. Счет в игре открыли наши футболистки. На 12-й минуте отличилась Амина Собирова. Однако до перерыва сборная Сингапура не только сравняла счет, но и отправила четыре безответных мяча в ворота хозяев отборочного турнира. Хет-трик на свой счет записала Путри Нур Сялиза, а еще один мяч в активе Данелле Тан Ли Ерн.

В другой встрече данной группы футболистки Ирана одержали крупную победу над командой Северных Марианских островов со счетом 12:0.

Игры второго тура пройдут в понедельник, 17 сентября. В 16:00 часов на поле Центрального стадиона Гиссара выйдут сборные Сингапура и Таиланда, а в 19:00 часов начнется матч между командами Таджикистана и Северных Марианских островов.

Согласно регламенту турнира, победители шести групп и две лучшие команды, занявшие вторые места в первом отборочном турнире, выйдут в следующую стадию чемпионата Азии-2019, которая состоится с 23 февраля по 3 марта.

Три лучшие команды последнего азиатского первенства – КНДР, Южная Корея и Япония – получили прямые путевки в финальную часть турнира, которая в следующем году пройдет в Таиланде.

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