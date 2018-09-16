В Таджикистане уже много лет существуют Центры обучения взрослых, где обучают профессиям, востребованных на рынке труда. Тех, кто хочет стать сварщиком или электриком всегда хватает, и в основном это трудовые мигранты.

Действительно ли обладателям таких сертификатов легче найти работу в России? И признаются ли выдаваемые этими центрами сертификаты на рынке труда Таджикистана и России? На эти вопросы попытался ответить портал Мigrant.news.tj.

Рынок труда России, куда чаще всего едут таджикские трудовые мигранты на заработки, достаточно требователен, впрочем, как и в любой другой стране. Если хочешь хорошо зарабатывать, то должен иметь диплом, сертификат или свидетельство и соответствовать своей квалификации.

Необходимость мигрантам подтверждать свою квалификацию документально российские власти объясняют тем, что профессиональная квалификация трудовых мигрантов зачастую не соответствуют тем позициям, которые они занимают на российском рынке труда.

Электрик — повар

Если нет знаний и умения работать в определенной сфере, то придется стать разнорабочим и зарабатывать мизер, что и случилось с 20-летним Вохидом Абдулмаликовым. После школы он пытался поступить на бюджетное отделение университета, но баллов не хватило, а чтобы стать «договорником» денег не было.

Первое, что пришло в голову после неудачной попытки стать студентом, поехать на заработки в Россию. Вохида ждала стройка в Подмосковье, туда его приняли односельчане.

«Работа была тяжелая, — рассказывает он, – из-за того, что я не умел ничего, работал разнорабочим. Выносил мусор, помогал готовить растворы, выполнял разные мелкие поручения».

По его словам, первый опыт стал полезным – он выучил русский язык, но заработал очень мало. Когда подошел к концу срок регистрации, вернулся домой. В Таджикистане он искал места, где обучают профессиям и нашел. В техническом лицее города Турсунзаде поступил на курсы электрика.

Спустя несколько месяцев он получил сертификат об окончании курсов. Теперь он умел монтировать кабели, установить розетки и выключатели, ремонтировать счетчики. Он более уверенно собрал чемодан и вновь поехал в Россию. Нашел подходящую вакансию в одной фирме, думал, покажет сертификат электрика и его примут, но ему объяснили, что наличие документа, тем более полученного в Таджикистане — этого недостаточно, для полной уверенности работодателя мигранту нужно сдать экзамены на подтверждение квалификации и получить справку-подтверждение российского образца.

«Вроде бы сдал экзамен, ответил на все вопросы и практический экзамен сдал, но фирму, куда я хотел устроиться, это не устроило. Я обошел несколько мест, работу так и не нашел, а денег уже почти не оставалось, и я решил рискнуть и пойти на курсы поваров и учился там 6 месяцев», — рассказывает он.

В свободное время подрабатывал помощником повара в одном из кафе. Иногда земляки помогали деньгами. Курсы закончились, место работы было готово, и он официально стал помощником шеф-повара. Сейчас он зарабатывает хорошо, домой отправляет деньги. Хочет продолжить обучение в России.

Есть диплом? Докажи!

40-летнему Зоирджону Расулову, несмотря на большой опыт работы сварщиком и диплом ПТУ, так же пришлось сдавать экзамен в России, чтоб доказать, что он действительно профессионал своего дела.

«Подал документы на работу в одну из строительных фирм, — рассказывает Зоирджон. – Они увидели мой диплом и сказали, что надо сдать экзамен. Я работал раньше на разных сварочных аппаратах, в том числе и на инверторных. Прошел экзамен, приняли на работу с условием, что я быстро освою современные цифровые промышленные сварочные аппараты. Пришлось быстро переучиваться».

Опыт помог ему утвердить себя в профпригодности, и Зоирджон сейчас зарабатывает хорошо.

Вернувшиеся домой мигранты рассказывают, чтобы устроиться на работу в больших компаниях, требуют обязательное подтверждение квалификации – дипломы, сертификаты, корочки. Но этого недостаточно, на месте работодатели все равно проэкзаменуют и проверят, а если надо отправят получать подтверждающую справку.

Экзамены бывают разными, особенно в тех специальностях, где требуются определенный уровень подготовки.

Но не все сдают экзамены: это смотря какую работу выполняет мигрант.

Хидирали несколько лет выезжает в Калужскую область, там он уже свой среди местного населения. У него нет ни технического ни высшего образования. Он зарабатывает на мелком ремонте дач и квартир, копает колодцы, латает крыши, работает грузчиком.

«На такой работе нужна выносливость и здоровье, больше ничего не требуется. И конечно, чтобы с документами все было в порядке. Правда через пару лет я наверно не смогу в таком темпе работать, сами понимаете с возрастом и здоровье уже не то», — говорит он.

Подготовка мигрантов

О низкой квалификации мигрантов из Центральной Азии в России говорят и пишут часто. Поэтому в Таджикистане стали обращать больше внимания на профессиональную подготовку в учреждениях и центрах профессионального обучения взрослых.

Практика показывает, что уровень подготовки все еще отстает, в противном случае в России не переэкзаменовали бы мигрантов, которые показывают таджикские технические дипломы.

Ризо Кулиев, бывший преподаватель лицея по техподготовке, говорит, что такие центры в районах не имеют достаточной материально-технической базы, отсюда и слабый уровень подготовки.

«С другой стороны большую роль играет субъективный фактор – многие молодые люди обучаются только ради диплома. Но сейчас ситуация изменилась, в России нужны действительные знания и пригодные к работе кадры», — говорит он.

Иначе дела обстоят в крупных городах и столице Таджикистана.

Судя по информации директора Республиканского центра обучения взрослых Аслама Рахимова, Центр располагает современными классами по обучению компьютерными навыками, учебным рестораном, мастерскими по газо- и электросварке, ремонту автомобильной техники, сантехнике и ремонту бытовой техники. Филиалы центра действуют почти во всех районах и городах республики.

Курсы проходят по таким специальностям как бухгалтер, кондитер, повар, парикмахер, сантехник, электрик, сварщик, токарь, плотник, штукатурщик. В целом это 48 сфер.

«Возрастного ценза у нас нет, здесь могут обучаться как 17-летние, так и 50-летние. Прежде всего, конечно, к нам приходят безработные и мигранты. На сегодняшний день наибольшим спросом пользуются такие курсы, как домоводство, швея, кондитер для женщин, сварщик, авторемонтник, сантехник для мужчин» — рассказывает он.

Курсы продолжаются от 1 до 3 месяцев. Они бесплатные для тех, кто приносит справку с центров занятости районов и городов. Для других они платные – 160 сомони за весь курс обучения.

По словам заместителя директора по методическому обеспечению Центра обучения взрослых Таджикистана Шукрулло Саломова, дипломы таджикского Центра образования взрослых котируются в России и других постсоветских странах.

«Но работодатели, как в России, так и в Таджикистане, обязательно проверяют претендентов на работу на профпригодность. Кто учится хорошо и овладевает навыками своей специальности, естественно легко пройдет проверку. Потому что обладание дипломом еще не означает, что работник имеет высокую квалификацию и подходит именно на эту вакансию», — объясняет он.

Это достаточно доступное обучение дает возможность малоимущим получать специальность и быть востребованным на рынке труда, правда не всем везет с поиском работы.

Обучение в курсах в Центре обучения взрослых в Душанбе действительно помогают молодым людям найти свое место в жизни, утверждает Дильшод Саидмуминзода житель района Рудаки.

«Я окончил курсы электрика, поступил на работу в местные электросети. Набрался опыта, но из-за маленькой зарплаты уволился и поехал Россию, — говорит он. – В Одинцово в ЖКУ устроился на работу. Если будет гражданство, моя зарплата повысится наверно».

Юрист Центра по правам человека Улугбек Авезов советует не забывать о некоторых нюансах при подаче документов на прием работы в России.

Он поясняет, что согласно законодательству Российской Федерации документы, выданные в другом государстве, могут использоваться (приниматься российскими органами и организациями) только при наличии легализации. Легализация иностранных документов и признание иностранного образования — разные процедуры.

«Легализация документов осуществляется для законного использования иностранного документа в другой стране. Признание образования осуществляется для предоставления прав на обучение (или) трудовую деятельность. Легализация не нужна, когда между страной выдачи и России заключен договор о ее отмене. По данным на 2018 год в число этих стран входит и Таджикистан», — объясняет он.

Так и получается, что сегодня у мигрантов, и не только у них, есть возможность пройти подготовку и получить сертификаты по профессионально-техническим профессиям.

В Таджикистане давно пытаются решить вопрос профпригодности выезжающих на заработки граждан и означает ли это, что в нашей стране заранее готовят рабочую силу для другой страны?

Однако отсутствие информации о том, какие специальности востребованы у работодателей для найма иностранной рабочей силы в России, усложняет процесс выбора нужной сферы. Впрочем, такой информации нет и по Таджикистану. Поэтому пока рано говорить о целенаправленном решении проблем занятости таджикистанцев как внутри страны, так и за ее пределами.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus

