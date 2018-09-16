В МВД провели круглый стол на тему «Предотвращение мужских домогательств по отношению к женщинам в общественных местах».

Он был организован Общественным советом по содействию гражданского общества реформе милиции при МВД Республики Таджикистан при поддержке ОБСЕ. В нем участвовали представители ряда министерств и ведомств, общественных организаций и СМИ.

Открывая мероприятие, председатель Общественного совета при МВД РТ Алихон Мансуров отметил, что тема приставаний и домогательств актуальна в последнее время и становится проблемой для свободного передвижения женщин.

«Поэтому мы решили собрать здесь не только заинтересованные министерства и ведомства, но и активистов гражданского общества, в том числе, женщин, чтобы поговорить о проблеме и найти пути ее решения», - отметил Мансуров.

Не надо молчать!

Член Общественного совета при МВД РТ, директор юридической компании «Химоя» Навруз Одинаев в своем выступлении отметил, что самой главной проблемой является то, что сами пострадавшие – женщины, которые подвергаются домогательствам и оскорблениям со стороны мужчин, никуда не обращаются, не пишут заявления на обидчика:

«Они умалчивают проблему, пока к ним еще раз не пристанут. Надо через СМИ и соцсети проводить разъяснительную работу среди девушек и женщин, чтобы они могли постоять за себя и смогли наказать обидчиков».

Другая проблема, по мнению юриста, заключается в том, что сотрудники милиции не хотят реагировать на такие обращения, так как считают такой поступок мелким хулиганством.

Asia-Plus Члены общественного совета обсуждают проблемы домогательства. В центре – председатель Общественного совета при МВД РТ Алихон Мансуров

«В таких случаях, пострадавшим необходимо обратиться в вышестоящий орган МВД через телефон доверия 2212121, который быстро реагирует на подобные случаи в отношении сотрудника милиции», - отметил правозащитник.

Мэр помог

Жительница столицы Шахло Ибрагимова, которая пришла на мероприятие с другими гражданскими активистами, рассказала о своем случае, связанным с домогательствами на улице.

Чтобы решить проблему в общем, а не только свой индивидуальный случай, она провела опрос среди девушек в школах и вузах и поняла, что проблема сексуального харрасмента очень актуальна в нашей повседневности, поэтому решила написать об этом в соцсетях.

Asia-Plus Душанбинка Шахло Ибрагимова, которая первая написала обращение мэру столицы на поведение мужчин в общественных местах

«Потом на меня обрушился целый шквал критики. Мне писали разные мужчины, оскорбляли, грозили. Я плакала и перестала пользоваться интернетом, но муж заставил меня не останавливаться на достигнутом и идти до конца. Я написала обращение к мэру города Рустами Эмомали и очень благодарна, что он быстро среагировал на это явление общества», - сказала Шахло.

Кстати, это первый случай в Таджикистане, когда женщины потребовали от властей помочь бороться с домогательствами и лучше защищать их права.

На днях мэр столицы дал указание создать при УВД города Душанбе рабочую группу, в компетенцию которой входит рассмотрение каждой жалобы или обращения от женщин в связи со случаями непристойного поведения мужчин в их отношении.

Полковник милиции Дилшод Холмуродзода - начальник отдела Управления охраны общественного порядка МВД РТ разъясняет, какие задачи возложены на участковых милиционеров

Не проходите мимо!

По мнению национального офицера связи ОБСЕ по реформе милиции МВД Республики Таджикистан Хайдара Махмадиева, сегодня главной задачей является воспитание в семье и необходимо усилить меры, чтобы родители чувствовали ответственность за своего ребенка.

«Многие наши мужчины находятся в трудовой миграции и поэтому их детей воспитывает улица. И для того, чтобы какой-то отморозок на улице не обидел чью-то дочь или сестру, нужно иметь активную гражданскую позицию, чтобы не пройти мимо, а заступиться за нее, пристыдить молодежь. Ведь на каждом углу милиционера не поставишь», - сказал он.

Юрист Навруз Одинаев предложил представителям правоохранительных органов обратить внимание на такую проблему, как участие в подобных разборках.

«Допустим, парень заступился за девушку, произошла драка между ним и обидчиком, оба попали в милицию, и заступника привлекают по делу о хулиганстве. Поэтому необходимо принять такие меры пресечения, чтобы заступник не оказался крайним в подобном случае. Только тогда люди будут небезразличны к окружающим», - заявил он.

Представители МВД сказали, что одни не смогут справиться со всеми проблемами, поэтому призвали представителей гражданского общества и СМИ активно сотрудничать с ними и проводить разъяснительные работы среди населения.

Муродзода Мухсин, представитель Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ, предложил на мониторах общественного транспорта и по телеканалам демонстрировать социальные ролики, чтобы воспитывать молодежь.

«Многие сетуют на школу, что она должна правильно воспитывать молодежь, но это, во-первых, обязанность семьи, а во-вторых, воспитанием должно заниматься все общество», - подчеркнул Муродзода.

Представитель Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве РТ Джавохир Акобирова предложила в дни проведения 16 дней ненасилия, который отмечается в первой декаде октября, провести акцию против домогательств в отношении женщин, где будет установлен свободный микрофон, а по итогам обращений проводится мониторинг.

Также она предложила, используя опыт Малайзии, налагать большим денежным штрафом за оскорбления.

По мнению активиста Рухшоны Шобуддиновой из района Рудаки, необходимо в школах проводить акции вежливости, чтобы отучить детей от матерщины и других неподобных действий.

Гражданский активист, член Общественного совета при МВД Фируза Сайдамирова рассказывает о проблемах.

МВД на страже

Генерал-майор милиции, Фарход Шодмонзода, Национальный координатор по вопросам реформы милиции сообщил, что теперь по каждому случаю правонарушения обращаться в правоохранительные органы будет удобней: с 1 января 2019 года в МВД заработает единая горячая линия, по которой будут приняты самые оперативные меры.

«В принципе, у нас уже четко налажено такое реагирование: за последнюю неделю органы милиции составили 4 административных дела по хулиганству, в результате которых нарушители получили по 10 суток ареста», - отметил он.

Участники круглого стола разработали и приняли резолюцию, которая в ближайшие дни будет направлена в вышестоящие органы.

В числе мер, которые предлагаются, указаны повышение информированности среди девушек и женщин сообщать в органы о случаях домогательств, а также проведение разъяснительных работ среди сотрудников милиции о реагировании на подобные случаи.

Также указывается активная воспитательная работа в семье, школе, мечетях, участие народных дружинников для патрулирования в общественных местах, а также большая разъяснительная работа в соцсетях.

Справка: Общественный Совет по содействию гражданского общества реформе милиции при МВД РТ, созданный в 2014 году при содействии ОБСЕ, взаимодействует со всеми местными государственными и общественными структурами на всей территории республики. На сегодняшний день в разных регионах Таджикистана создано 7 подобных общественных советов с привлечением представителей гражданского общества, которые вносят свою лепту в осуществлении Программы реформы милиции в Таджикистане.