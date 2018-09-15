Правительство Узбекистана утвердило порядок лицензирования для частных компаний, планирующих заниматься трудоустройством соотечественников за рубежом. Выдавать разрешительные документы будет министерство занятости и трудовых отношений, рабочим органом в процессе станет Агентство по внешней трудовой миграции (АВТМ), пишет ИА Фергана.

Согласно правилам лицензирования, организованным набором и отправкой рабочей силы за границу сможет заниматься только юридическое лицо с уставным капиталом не менее 5 тысяч минимальных зарплат (МРЗП) – 921,5 млн сумов ($117 тысяч). При этом компания должна зарезервировать $50 тысяч на счетах Фонда поддержки и защиты интересов и прав граждан, работающих за рубежом.

В числе прочих требований значатся наличие не менее одного юриста и одного сотрудника, свободно владеющего языками стран, в которые компания будет отправлять мигрантов из Узбекистана. Юрлицо должно располагаться в помещении, оснащенном камерами видеонаблюдения – фиксировать обращения граждан и хранить информацию в течение трех месяцев.

Рабочий орган рассматривает заявление о получении лицензии в течение десяти рабочих дней, после чего выдает заключение. Этот документ, в свою очередь, изучает Минтруд также в десятидневный срок. Заявителям придется потратиться и на сборы: за рассмотрение заявки – 5 МРЗП (921,5 тысячи сумов или $117), за выдачу лицензии – 3 «минималки» (553 тысячи сумов или $70).

Обладатели лицензии обязаны предоставлять в АВТМ первичные и ежемесячные отчеты. Первичный содержит информацию о трудовых и бытовых условиях пребывания мигрантов на чужбине в виде фото- или видеофайлов, а также сведения о заключенных трудовых договорах, заработной плате отправленных граждан и прочее. Документ формируется в недельный срок после отправки группы узбекистанцев за рубеж. В ежемесячных отчетах, помимо персональных данных мигрантов и информации о работодателе, следует указывать проблемы (при их наличии) – например, несоответствующие условия проживания или задержки выплат зарплаты.

Компании должны не допускать дискриминацию при отборе мигрантов, вовремя предоставлять отчетность, отслеживать договоры между гражданами Узбекистана и иностранными работодателями. В случае нарушений лицензия будет аннулирована.

До этого момента организованным набором трудовых мигрантов и их отправкой за границу занималось исключительно АВТМ, работой которого граждане часто выражали недовольство.

В правительственном постановлении также прописано положение по получению аккредитации юридическими лицами, желающими заниматься подтверждением квалификации трудовых мигрантов. Основным требованием для данных компаний (центров оценки компетенции) является наличие в штате сотрудников, имеющих высшее образование и стаж работы не менее трех лет по направлениям, по которым будет проводиться оценка квалификации в виде экзамена.

В случае успешной сдачи экзамена мигранту выдается сертификат, подтверждающий его рабочую квалификацию или знание иностранного языка. Испытуемые участвуют в подобных «тестах» на добровольной основе, оплачивают их самостоятельно. Стоимость устанавливается центрами оценки компетенции.

В июле 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому был создан Фонд поддержки и защиты прав интересов граждан, работающих за рубежом. На эти цели из госбюджета было выделено 200 млрд сумов ($26 млн). Основная функция фонда - правовая и материальная поддержка граждан, оставшихся без денег и документов в чужих странах, а также подвергшихся насилию, принудительному труду и дискриминации или нарушению трудовых и иных прав.

Узбекистанцы массово уезжают работать в другие страны, большинство выбирают Россию. С начала 2018 года в РФ на работу приехало порядка миллиона узбекистанцев. В первом полугодии текущего года по оргнабору в Россию было отправлено 513 человек, до конца года их число надеются довести до 50 тысяч.