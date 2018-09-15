Во время празднования 27-й годовщины независимости Таджикистана, президент страны Эмомали Рахмон, выступая перед горожанами, выразил восхищение обликом Душанбе и сказал, что верит «в высокую культуру и эстетизм жителей столицы».
Насколько жители города соответствуют высказанному доверию и знают правила поведения в городе – покажет наш тест, который мы составили с помощью «Правил общественного порядка, благоустройства и санитарии в Душанбе».
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