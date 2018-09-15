Президент Таджикистана, сдав в Хороге 14 сентября в эксплуатацию здание Учебного центра Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, заявил, что за последние два десятилетия в ходе защиты конституционного строя, обеспечения мирной жизни населения, стабильности страны, а также во время проведения антитеррористических операций погиб 131 офицер и солдат Пограничных войск.

"Государство, правительство страны и народ Таджикистана никогда не забудут их добрые имена, героизм и самоотверженность, - заявил президент. - Правительство страны всегда по достоинству оценивают самоотверженную службу военнослужащих, личного состава правоохранительных органов, специальных подразделений и принимают необходимые меры по улучшению их социального положения".

В качестве примера он сообщил, что только за последние три года 688 семьям военнослужащих Пограничных войск и других военных структур получили квартиры, а также тысячи участков земли для возведения жилья.

По словам президента, за последние 10 лет заработная плата военнослужащих Пограничных войск увеличилась в 22 раза, за последние два года 26 офицеров и солдат за верную службу народу и Родине, мужество и героизм были удостоены высших государственных наград. Мы и в будущем продолжим заботиться о военнослужащих, то есть создавать для них достойные условия.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /8

"Я неоднократно говорил и ещё раз хочу повторить, что мы создали Пограничные войска наряду с другими войсками Вооружённых сил в самый трудный исторический период нашей страны, когда не существовало элементарных условий и материально-технической базы. Сегодня с удовлетворением и гордостью можем отметить, что Пограничные войска в качестве одного из достижений периода независимости превратились в организованную, отлаженную и надёжную структуру по охране рубежей Родины", - отметил Эмомали Рахмон.

Президент отметил, что в период независимости страны с целью усиления охраны государственной границы созданы и возведены 3 региональных управления, 17 пограничных отрядов, 2 отряда специального назначения, Пограничный институт, отдельная воздушная эскадрилья, 7 пограничных комендатур, 158 пограничных застав, 34 пограничных пункта, 4 учебных центра, 3 военных госпиталя и 5 войсковых частей технического обеспечения.

"Командиры, офицеры и солдаты Вооружённых сил, в том числе и Пограничных войск обязаны исполнять свою прямую обязанность – надёжно защищать государство и охранять рубежи Родины, и придавать особое значение подбору и расстановке кадров, повышению уровня профессионализма, боевой подготовке, физической и духовной закалки личного состава, особенно когда это касается новобранцев", - отмети в своей речи Эмомали Рахмон.

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