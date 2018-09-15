Мотострелки 201-й военной базы в Таджикистане уничтожил колонну условных террористов на марше. В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 40 единиц техники.

В рамках учений российский мотострелковый батальон на БТР выдвинулся для перехвата колонны условных террористов, которую обнаружили разведчики 201-й военной базы.

Заняв скрытые позиции, мотострелки подавили сопротивление условных боевиков и огнем из самоходных артиллерийских орудий «Акация» добили отступающие подразделения противника. Учения проходили на горном полигоне Ляур, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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