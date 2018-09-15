На прошлой неделе мы вам показывали сюжет про самый вкусный плов Таджикистана, который готовят в Исфаре. Если помните, весь секрет таджикского варианта плова заключался лишь в льняном масле, в который добавляются семена рапса, дыни, подсолнуха, хлопка, а также абрикосовые и персиковые косточки.

Теперь мы решили вам раскрыть секрет самого вкусного узбекского плова, который готовят в Ташкенте, в Среднеазиатском центре плова. Сюда насытиться ежедневно приходят не менее 3000 человек.

Так вот, секрет заключается в том, что в плов здесь кладут только отборный хорезмский рис, желтую морковь сорта «мушак» и баранину из овец редкостной породы «жайдари». А еще изысканный вкус придает самаркандский изюм из местности Челак. Ну и, естественно, вареные яйца и колбаса из конины, которыми украшают вкуснейший плов Узбекистана.

Признайтесь, звучит - пальчики оближешь! Не зря здесь утро начинают с одной поговорки: "Если придется умереть - пусть это будет от плова".

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