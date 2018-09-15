Люди делают город. Вот так выглядел обновленный парк Айни в дни праздника Навруз.

Душанбе может стать культурной столицей Содружества Независимых Государств. Для этого у нас вроде есть всё – город расцветает, но чтобы Душанбе стала одной из самых образцовых столиц мира, предстоит сделать ещё немало.

«АП» решила напомнить, в каких направлениях нам нужно поработать.

Предложение объявить город Душанбе в 2021 году Культурной столицей СНГ в рамках реализации Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» было высказано таджикской стороной на встрече глав внешнеполитических ведомств в апреле прошлого года в Минске. Спустя несколько месяцев на совместном заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС) это предложение было решено поддержать.

Таджикская сторона инициировала кандидатуру Душанбе в качестве Культурной столицы с акцентом на свое председательство в Содружестве и в связи с 60-летним юбилеем возвращения исторического названия городу. Весьма важным фактором указывается намерение руководства республики сконцентрировать творческие ресурсы государств Содружества в Душанбе, провести ряд культурных и гуманитарных мероприятий.

Транспорт

О проблемах общественного транспорта в столице говорят давно. И также давно она не решается. Столичное руководство периодически закупает партии автобусов и пускает на маршруты, но их все равно не хватает. Все равно водители набирают по два человека на место и еще «на коленки».

Asia-Plus Водители набирают по два человека на место и еще «на коленки», хамят, не соблюдают элементарные правила ПДД.

Несмотря на сотню «китайских предупреждений» все равно водители хамят, останавливаются где им угодно, не соблюдают элементарные правила ПДД.

В этом мы похожи на Пакистан или ту же Индию.

Нехватка туалетов

По данным городской СЭС, на конец 2016 года в Душанбе функционировало 42 общественных туалета. С тех пор ситуация не изменилась. При этом согласно нормативам «Санитарных правил устройства и содержания общественных уборных» от 1972 года, которыми Таджикистан пользуется и сегодня, одна уборная должна быть рассчитана на 500 человек.

Asia-Plus Один общественный туалет в столице приходится у нас аж на 19 тысяч человек!

По официальным же данным, население Душанбе составляет порядка 800 тысяч человек. При таком раскладе один общественный туалет в столице приходится у нас аж на 19 тысяч человек!

Культурному человеку негде облегчиться.

Уличная торговля

Проблема решается, но медленно. Понятное дело, что люди торгуют на улице, выставляя свой товар прямо на земле, не от хорошей жизни, и тут одним участковым проблему не решить.

А может раздать им бесплатно яркие передвижные лотки, форму – и пусть торгуют?..

Asia-Plus Люди торгуют на улице не от хорошей жизни, и тут одним участковым проблему не решить.

Фасады «протокольные» и «внутренние»

Фасады многих домов Душанбе, построенных еще в советский период, сейчас не узнать. Они усилиями самих жильцов и городских служб заново отремонтированы, отбелены, покрашены.

Но почему-то освежили их только со стороны улиц, а что творится во дворах…

Asia-Plus Освежили дома только со стороны улиц, а во дворах - грязные стены, захламленные балконы…

Грязные стены, захламленные балконы, вечно ломающиеся лифты, неосвещённые подъезды, открытые мусоропроводы.

И вот еще - в последние годы в столице построили множество стеклянных зданий. Но вот за их чисткой успевают не везде и не всегда. Отсюда – неухоженный вид даже некоторых новых зданий.

Чистота – это тоже показатель культуры.

Место культурного центра

Во многих столицах мира есть свой центр культуры под открытым небом. Например, в Москве это - Арбат, в Ташкенте и Астане – тоже есть свой Арбат. В общем, очаровательная улица в центре только для пешеходного движения. Она является площадкой для людей искусства: музыкантов, художников, поэтов. Тут, как правило, множество кафе, сувенирных лавок.

Asia-Plus Во многих столицах мира есть свой центр культуры под открытым небом. Например, в Ташкенте есть свой Арбат.

Душанбинцы неоднократно предлагали создать такой центр в районе Оперки. А что скажет мэрия?

Люди делают столицу

Нельзя обойти стороной и такое важное составляющее культурного облика столицы, как и её жители. Массовый отток многих коренных жителей Душанбе после развала СССР и переселение сельчан в столицу не остались без следа. Впрочем, необязательно быть знакомым с этикой поведения городского жителя, чтобы, скажем, не сорить в общественных местах, не грубить окружающим, соблюдать элементарные нормы поведения в магазинах, кино, парках, на транспорте.

Мы готовы меняться?

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