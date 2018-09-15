Как уволиться если тебя не отпускают? Какая разница между договором дарения и завещанием? Как сделать так, чтобы после развода и дети с вами остались и имущество? На эти и другие вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

Какой отпуск у учителя?

- Как начисляются отпускные учителям? Мне начислили за 52 календарных дня. Правильно ли это?

Рано

- Уважаемая Рано, абзац 4, часть 2, Статья 94. "Ежегодный основной удлиненный отпуск устанавливается:

- работникам образовательных учреждений общего образования и дошкольных образовательных учреждений - от 28 до 56 календарных дней"

Таким образом, вам начислили почти максимальное количество отпускных дней.

Не хочу быть директором

Я хочу уволиться с должности директора компании, в связи с переходом на работу в другую компанию. Написал заявление по собственному желанию, однако в налоговой инспекции ответили, что учредитель должен назначить нового директора. Учредитель компании более 6 месяцев не предпринимает ничего, чтобы назначить нового директора.

Как быть в данном случае?

- В соответствии со статьей 283 Трудового кодекса РТ "Руководитель исполнительного органа юридического лица имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом собственника имущества юридического лица, либо уполномоченное собственником лицо (орган), или уполномоченный орган юридического лица в письменной форме не менее чем за два месяца". Таким образом, в отличие от других работников компании, которым необходимо уведомить работодателя за 2 недели об увольнении по собственному желанию, директору необходимо уведомить учредителей компании за 2 месяца.

По истечению этого срока, если учредители не уволили его сами - ему необходимо подать заявления в регистрирующий орган об исключение сведений о нем из государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Скорее всего, он получит отказ, так как компанию фактически без директора оставлять нельзя, но данный отказ нужно потребовать получить в письменной форме и потом обратиться в суд с исковым заявлением. Ответчиками по делу будут учредители, а заинтересованной стороной или же соответчиком - регистрирующий орган. К исковому заявлению необходимо приложить заявление директора об увольнении по собственному желанию и отказ регистрирующего органа.

Хочу развод и имущество

Добрый день! Живу в браке 6 лет, имею двоих детей сына 5 лет и дочку 3 года. Так получилось, что решила развестись. Главный вопрос: хочу, чтобы дети были со мной, как подготовится к суду?

В этом году купила квартиру сама, квартира на моё имя, но, как известно, имущество, приобретённое в браке считается общим, как решить и этот вопрос?

- Здравствуйте, Вы верно отметили, что "Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью" (часть 1, ст.34 Семейного Кодекса). Соответственно, квартира, которую Вы приобрели на своё имя, во время брака, по требованию супруга может быть разделена.

Часть 3 статьи 28 говорит о том, что «Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. В случае спора, раздел совместного имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производится в судебном порядке». Но существует возможность заключения соглашения с супругом до развода. В случай его возражения, решение будет приниматься судом

Исходя из практики, в большинстве случаев, суд при определении с кем из родителей оставить несовершеннолетних детей принимает решение в пользу матери.

Дарить или завещать?

- Какими нормативными правовыми акциями определяется право на собственность, недвижимость?

Какая разница между договором дарения и завещанием?

Житель г. Душанбе

- Право на собственность недвижимого имущества определяется: Гражданским Кодексом РТ, Законом РТ "О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него" от 16 января 2008 года за №833 и другими нормативно - правовыми актами.

Что касается второго вопроса. Смысл обеих форм одинаковая - это безвозмездная передача имущества от одного лица к другому. Основное отличие дарения состоит в:

при оформленной процедуре дарения, получатель сразу же становится владельцем имущества и может распоряжаться им в полной мере;

при завещании наследники могут претендовать на его получение только после смерти составителя документа. Также нужно будет дождаться истечения шестимесячного срока, предусмотренного Гражданским кодексом РТ (часть 2, статьи 1176 ГК РТ)

Для пенсионеров льгот нет

- Освобождаются ли от оплаты налога на недвижимость жители города в возрасте от 70 лет и выше? Если ли вообще какие-то льготы?

Пенсионерка Лобанова

- Для следующих категорий физических лиц в абзаце 3 статьи 278 Налогового кодекса РТ устанавливаются налоговые льготы:

"Освобождаются от оплаты налога, на недвижимость следующие категории лиц;

в одном жилом доме, или в квартире, в которых прописаны Герой Советского Союза, Герой Социалистического труда, Герой Таджикистана, участники Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, приравненные к ним лица, участники других военных операций по защите Союза Советских Социалистических Республик из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, бывшие партизаны, воины-интернационалисты, участники ликвидации последствий катастрофы Чернобыльской атомной электростанции, инвалиды I и II групп".

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