У двоих жителей Гиссара обнаружили сибирскую язву. В Службе государственного санитарно-эпидемиологического надзора Таджикистана «АП» сказали, что сибирская язва для нашей страны - не редкость.

Рассказываем о том, как обезопасить себя от этого заболевания и к чему оно может привести.

Жители Гиссара, у которых подтвердился диагноз - у них была обнаружена кожная форма сибирской язвы, по словам представителей СЭС, уже получили соответствующее лечение и выписаны из больницы. Специалисты сообщают, что провели профилактические беседы среди жителей Гиссара, и проводят их каждый год, потому что сибирская язва не редкость для нашей страны и для региона в целом.

«АП» собрала для вас полезную информацию о сибирской язве.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus