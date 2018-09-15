На этой неделе было много всего – и хорошего и плохого. Мы, как всегда, выбрали только самую соль для вас. Читайте здесь, переходите по ссылкам, оставайтесь с нами.

Одна из самых важных новостей (но упрямо игнорируется со стороны властей). Фуры с таджикскими грузами всё ещё стоят в Туркменистане. Уже две недели. И за эти дни таджикский МИД так и не ответил на вопрос, предпринимает ли республика хоть что-то, чтобы грузы отпустили ну, или хотя бы пытается узнать – в чем причина. Эксперты считают, что за запретом на проезд стоит какой-то политический момент, и предполагают, чем Таджикистан мог разозлить Ашхабат.

Минтрас поделать ничего не может, а потому советует ехать в объезд. Мы сделали карту, чтобы вы понимали, сколько времени и денег потеряют в этом случае наши перевозчики.

Президент Таджикистана в пятницу в Хороге открыл Университет Центральной Азии, построенный Фондом Ага Хана. Тут уже обучаются 150 студентов, но долгожданное открытие вуза состоялось только сейчас. Кстати на открытии должен был присутствовать и Его Высочество Принц Ага Хан IV. Но, в Фонде нам сообщили, что ему не пришло приглашение.

НБТ не оставляет надежду таки «выбить» из МВФ обещанные когда-то льготные кредиты. Очередной раунд переговоров провел зампред Нацбанка Джамолиддин Нуралиев. Он рассказал главе миссии МВФ по Таджикистану Паджаме Ханделвал о развитии и перспективах макроэкономических показателей страны, монетарного, финансового и реальных секторов. Мы не знаем, какие цифры ей показали, и поверила ли она всем нашим достижениям. Мы вот не особо верим, если честно, но от полмиллиарда долларов тоже бы не отказались.

Судя по выражению лица Паджамы Ханделвал, убедить ее отдать полмиллиарда будет сложно. Как вы думаете? Фото с сайта НБТ

На этой неделе, кстати, Таджикистан праздновал свою независимость. Мы тоже внесли свой маленький, но, как нам кажется, очень душевный вклад в то, чтобы этот день был по-настоящему праздничным.

Из неприятных новостей, и даже опасных. В Гиссаре два человека заболели сибирской язвой. По словам врачей, они уже получили необходимое лечение, но полностью победить эту болезнь в Таджикистане мы не можем, потому что у нас есть природные источники этого заболевания. Где они и что собой представляют, нам объяснить не смогли.

Сибирская язва болезнь столь же старая и опасная, как и чума. Узнайте, как можно себя от нее обезопасить вот здесь.

Самое большое количество просмотров собрал у нас материал «Что бывает, когда жена – сестра». Это про родственные браки в Таджикистане. Уж сколько лет пытаются донести до людей, что жениться на родной крови нельзя, все бесполезно. Кланы растут (это ж наше всё!), экономия работает – калым платить не нужно.

Как сказал бы… Нет, лучше своими словами – «Патология общества не в детях - инвалидах, а во взрослых – идиотах».

Кстати, вот тоже не о шибко умных… В Варшаве в начале недели подрались представители таджикского правительства и оппозиции. В этой некрасивой ситуации они стоили друг друга.

В русских школах и классах Таджикистана не хватает учебников. Новость как бы, не новость, но вот есть, оказывается, решение. Минобрнауки пошло нетрадиционным путём – оно переводит таджикские учебники на русский язык. На это уйдет куча денег. Но был бы толк, а то вот некоторые учителя говорят, что дело это зряшное: «Как мы будем их переводить на русский, если они и на таджикском не соответствуют?».

Очень хорошая новость для жителей ГБАО. В Мургабе запустили одну из самых высокогорных в мире гидростанций – «Таджикистан» (бывшая «Оксу»). Но ладно, что высокогорная, главное, что теперь она будет питать 14-тысячное население Мургаба, которое было лишено электричества почти два года!

В праздничные дни в Душанбе впервые показали шоу на воде - Flyboard show. Это было, ну, очень круто! Жаль, что шоу смогли увидеть только столичные жители. Поэтому для тех, кому не повезло, мы специально сняли это красочное видео.

И вкусное вам на десерт, ну, или на закуску. Наш счастливчик-оператор по проекту Jazza на этот раз побывал в ресторане «Одесса». Смотрите, как правильно готовить цимес по-одесски.

Солнечных вам выходных!