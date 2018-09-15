Диссернет уличил очередного, уже 39-го по счету, ученого из Таджикистана в плагиате. Им оказался декан факультета управления и информационных технологий Российско-Таджикского (славянского) университета Аваз Маматкулов.
Российское сообщество «Диссернет», которое называет себя «вольным сетевым сообществом экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов», на своем сайте 10 сентября опубликовало сообщение о том, что обнаружило плагиат в диссертации декана факультета управления и информационных технологий РТСУ.
По информации "Диссернета", Маматкулов защитил диссертацию под названием «Механизм воспроизводства рабочей силы в условиях перехода к рынку: на материалах Республики Таджикистан» в 2012 году. В работе, как сообщается на сайте, обнаружились масштабные заимствования из диссертаций трех других авторов, защищенных в 2003-2005 годах.
В тексте Маматкулов нередко заменял слово «Россия» на слово «Таджикистан».
По данным официального сайта Российско-Таджикского (Славянского) университета, Маматкулов родился в 1981 году, в 1995 году экстерном окончил школу в Душанбе, после чего начал работать на стройке и заочно учиться в строительном техникуме.
В 2001 году он поступил на экономический факультет университета, в 2006 году окончил его и начал работать в департаменте финансов города Душанбе.
В 2007 году уволился, вернулся в университет и стал преподавать. В 2013 году Маматкулов стал заведующим кафедрой «Учет, анализ и аудит», а в 2017 году – деканом факультета.
Аваз Маматкулов стал 39-м ученым из Таджикистана, которого «Диссернет» уличил в плагиате.
Мы попытались взять комментарий у Аваза Маматкулова, в приемной ректората нам сообщили, что предоставят информацию позднее.
Полный список ученых из Таджикистана, уличенных сообществом Диссернет в плагиате.
Таджикистан не признает Диссернет
Министерство образования и науки Таджикистана ранее подвергло сомнению авторитет российского сетевого сообщества Диссернет, который распространил информацию о фактах плагиата в диссертациях таджикских ученых.
В мае этого года пресс-служба Минобразования на своем сайте опубликовала специальное сообщение по этому поводу, в котором отмечается, что после публикации в интернете расследований российского сообщества Диссернет о диссертациях граждан Таджикистана, Минобрнауки создало рабочую группу из числа специалистов министерства и высших учебных заведений для проверки аргументы данного сообщества.
«Рабочая группа выяснила, что деятельность и авторитет сообщества Диссернет являются сомнительными, и принимать решение на их основе было бы ошибочным», - отмечалось в заявлении Минобразования Таджикистана.
Кроме того, Минобразования обвиняет Диссернет в том, что он доводит свои расследования до чрезмерного преувеличения, искажает факты и цитаты.
«Это сообщество рассматривает научные диссертации, которые были защищены при старом порядке и правилах Высшей Аттестационной комиссии РФ, на основе новых правил и требований этой Комиссии, - отмечается в заявлении. - Вместе с этим, Диссернет не считает плагиатом даже те цитаты ученых, которые являются соавторами работ или научными руководителями автора диссертации».
Далее Минобразования ссылается и на другие особенности расследования «Диссернета», который «не признает даже разрешенные российским законодательством цитаты и ссылки на других авторов».
«Многие законы и нормативные акты Таджикистана были разработаны на основе российских и были адаптированы к специфике и условиям нашей республики, поэтому соответствия всегда есть», - отмечено в заявлении.
«Нужно отметить, что все законодательства передовых стран мира разработаны на основе римских законов, а это не считается плагиатом»? - уверены в Минобрнауки.
«Диссернет, из-за неимения специалистов, свои расследования проводит с помощью технических средств, что противоречит требованиям всех норм науки», - подчеркивали в таджикском министерстве.
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Шока19
Государство должно прекратить ЭТО БЕЗОБРАЗИЯ!.А сколько бюджетных денег они съедают а пользы от них НИКАКОЙ.
Странник19
Проблема серьёзная, но глупо бороться с кандидатама и докторами наук. Вся наша система высшего образования построена на плагиате. Помните вашу учебу в ВУЗе? Рефераты, курсовые, дипломные - это все было наглым образом сплагиачено - и не потому, что Вы глупы или не способны написать сами, а потому что именно это и требовалось. Нас как минимум не учили не плагиатить. Как максимум - от нас этого требовали.
Сильвио Берлускони19
Проблема в том, что именно эти "учёные" будут формировать научную и образовательную среду в ближайшее время. Отмазки министерства никакой роли не играют. Как этот, с позволения сказать "декан" будет требовать качественное выполнение научного плана от своих преподавателей? Как он сможет быть принципиальным и требовательным к своим студентам? С чиновниками всё ясно. В научном мире их никто всерьёз и не воспринимает. Но, думаю, необходимо запретить всем этим деятелям заниматься преподавательской и научной работой. Подумайте, речь идёт о будущем страны!
Rustam20
- Зачем армянам министерство морского судоходства?
- А зачем таджикам министерство образования?
Валиде20
Ещё бы они признали. Ведь все дисков пишутся не ими, а ща деньги. Как под копирку. Есть целый штат писальщиков диссертаций. Только почти. Неважно какая тема и какая область. А защита это тоже только деньги. 3-5 тысяч $ и ты кандидат всяких там околовсяческих наук. То ли ещё будет.