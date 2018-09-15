Владимир Глухов, «Беседа о Сущем». Картина написана перед отъездом художника из Таджикистана в 1991 году.

Он вырос в Душанбе. Его творческая жизнь была отдана Таджикистану, который он любил, которым он болел, который он рисовал.

Известный художник Владимир Глухов больше не напишет картин о таджиках: он умер в возрасте 57 лет 11 сентября в Тюмени, куда переехал 26 лет назад, покинув Таджикистан в разгар гражданской войны.

О смерти художника, который, даже живя в России, не смог забыть свою Родину, часто ее посещал, и написал много картин о родном Таджикистане, сообщили его друзья в Фейсбуке.

«Узнал о кончине светлого человека, живописца - уроженца Таджикистана, Владимира Глухова. Мы были друзьями в Фейсбуке, и я регулярно видел его волшебные картины на его странице, читал его постоянные короткие заметки о жизни. Еще несколько дней назад он писал жизнерадостный пост о том, что купили его картину "Сенокос" (в галерее - предпоследняя), которую он написал в далеком 1997-м. Это был его последний пост. Символично. А сегодня - короткое сообщение на его странице от имени его друга о его кончине...», - написал в сети пользователь Парвиз Хакимзаде.

Владимир Глухов писал в жанрах русского авангарда, французского модернизма и импрессионизма. Картины Глухова хранятся в Национальном музее имени Бехзода в Душанбе, в Музее имени И. Словцова в Тюмени, в музее Востока в Москве и в некоторых частных коллекциях ценителей искусства в России и за границей.

Мы решили показать вам его работы, которые, как нам кажется, пронизаны любовью к своей Родине, к людям, к культуре таджиков.

"Искушение правоверного Ибрагима" 1 /16

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus