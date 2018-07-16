В начале июля СМИ в соседнем Кыргызстане сообщили, что альпинистский сезон в этой стране под угрозой срыва. Причина - отсутствие рабочих вертолетов, которые кыргызские спасатели и туркомпании до этого года брали в пользование у силовиков своей республики. В Таджикистане система использования вертолетов в туристической отрасли аналогичная, но в этом сезоне вертолеты будут работать в обычном режиме.

В этом году Генштаб соседнего Кыргызстана сообщил, что не сможет предоставить вертолет, так как срок двигателей завершен, а провести ремонт не успевают. У туроператоров этой страны, и спасательной службы своих вертолетов нет; туристический сезон без них провести невозможно, и он оказался под угрозой срыва.

У таджикских спасателей и туристических компаний, которые занимаются, в том числе и экстремальными видами туризма, своих вертолетов тоже нет. Средств на это пока не нашли, но по словам таджикского эксперта в области горного туризма и альпинизма, который попросил не называть имени, местные туркомпании имеют договора с авиакомпанией «Таджик Эйр», Национальной гвардией, Погранвойсками и Минобороны страны.

- В случае необходимости в течение дня мы можем привлечь их вертолеты к спасательным работам, - говорит специалист. – Но надо учитывать, что вертолет может приземлиться и подняться на определенной высоте. В экстренных случаях альпинистов, которых нужно доставить вниз, сначала спускают на высоту 4,5 тыс. метров и уже оттуда на вертолете вниз. Пилотов, способных летать и совершать посадку в горах на высоте от 4 до 5 тыс. метров, тоже очень мало.

По его словам, важным шагом в обеспечении безопасности туристов в горах стало открытие в 2012 году при Совете по развитию туризма Туристического контрольно-спасательного центра.

- Центр сотрудничает с КЧС, Минздравом и другими структурами. Туристические группы, которые приезжают в Таджикистан и идут в походы по горным маршрутам, регистрируются здесь.

После этого дежурная часть КСЦ контролирует передвижение группы по маршруту. К сожалению, занятие экстремальным видом туризма, в том числе горным туризмом, альпинизмом, имеет неизбежный процент травм, увечий, иногда и гибели. Ежегодно в Туристический контрольно-спасательный центр поступает до 10 сигналов, по которым центр занимается поиском, спасением, эвакуацией и в случае трагедии отправкой на родину тел погибших туристов.

По словам эксперта, в советское время контроль над передвижением групп также осуществлялся с помощью единого центра:

- На каждом маршруте в его начале и конце стоял пост. Перед стартом группу регистрировали, а в конце маршрута отмечали, что в назначенное время группа вернулась. Если группа вовремя не прибывала, после определенного времени поднимали спасателей.

Теперь же в республике функции советских постов решили переложить на мобильное онлайн-приложение.

- С первого июня в тестовом режиме было запущено бесплатное специальное онлайн-приложение для мобильных телефонов - www.mountainrescue.travel, - рассказывает специалист. – Оно на 14 языках. Турист, зарегистрировавшись в этом приложении, указывает свои данные, маршрут и будет при этом на постоянном контроле спасательного центра. Любой турист может подать сигнал о помощи, и в центре оперативно приступят к его спасению. Там, где нет мобильной связи, мы применяем для связи с туристом спутниковые телефоны. Отметим, что специалистов, которых работают на высоте свыше 5 тыс. метров, в мире очень мало. И поэтому при центре ежегодно дежурит группа международных сертифицированных спасателей из разных стран. Центр всю свою деятельность координирует с КЧС и сообщает о ней в Комитет по развитию туризма.

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