Задолженность «Барки точик» без учета привлеченных на реализацию электроэнергетических проектов кредитов за первую половину этого года выросла на 450 миллионов сомони (около $50 млн.).

На начало второго полугодия текущего года общая кредиторская задолженность ОАХК «Барки точик» составила 4 миллиарда 145 миллионов сомони, сообщил министр энергетики и водных ресурсов РТ Усмонали Усмонзода 16 июля на пресс-конференции в Душанбе.

В частности, отметил он, энергохолдинг имеет задолженности по налогам (109,2 миллионов сомони), долги перед Сангутинской ГЭС-1 (1 миллиард сомони) и ГЭС «Сангтуда-2» (1 миллиард 221,5 миллионов сомони), а также перед ОАО «Ориёнбанк (1,8 миллиарда сомони) и за счет покупки и поставки угля (14,8 миллионов сомони).

Отметим, что общий размер этих задолженностей на начало нынешнего года составлял 3,7 миллиарда сомони.

Задолженности по привлеченным кредитам для осуществления инвестиционных проектов на начало этого года составили 11 миллиардов сомони.

Таким образом, общая задолженность таджикского энергохолдинга составляет свыше 15,1 миллиардов сомони (более $1,6 млрд.).

Напомним, в заявлении миссии МВФ о реорганизация «Барки точик» было отмечено, что понесенные «Барки точик» убытки связзаны с отсутствием подотчетности, непрозрачностью в управлении, а также установлением тарифов ниже себестоимости для крупных предприятий.

Правительство Таджикистана в конце апреля поручило реорганизовать «Барки точик». На базе энергохолдинга появятся два новых акционерных общества -Открытое акционерное общество «Передающие электрические сети» и Открытое акционерное общество «Распределительные электрические сети».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus