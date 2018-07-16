Министр сельского хозяйства Таджикистана Изаттуло Саттори объяснил причину падения цен на лук, но не подтвердил информацию о разорении фермеров, вырастивших эту культуру.

На пресс-конференции 16 июля глава Минсельхоза Таджикистан Изаттуло Саттори отметил, что «нынешняя цена лука на базаре - 60-80 дирамов за кг - считается нормальной, как для производителя, так и для покупателя».

«Конечно, она ниже, чем в прошлые годы, но дехкане не понесли большие убытки, - сказал он. - Рост производства лука произошел не за счет увеличения посевной площади лука, а за счет роста урожайности этой сельскохозяйственной культуры. Это, прежде всего, доступ к качественным семенам и соблюдение агротехники».

Пресс-конференция в Минсельхозе. 16 июля, 2018 Asia-Plus

Министр также рассказал о росте экспорта лука.

«По последним данным, Таджикистан в первой половине 2018 года экспортировал около 72 тыс. тонн лука, это на 18,4 тыс. тонн больше, чем показатель предыдущего года. Запасы лука позволяют увеличить его экспорт до 100 тыс. тонн», - сказал министр.

Но вместе с тем, Саттори отметил, что «для увеличения экспорта лука и других видов сельхозпродукции, нам нужно больше создавать центры логистики».

«Нельзя сидеть и ждать, когда покупатель сам придет за нашей продукцией, - отметил министр. - Нашим производителям следует постараться самим заключать договоры с зарубежными покупателями».

По его словам, традиционно овощи и фрукты Таджикистана созревали раньше, чем в соседних странах – Узбекистане и Кыргызстане.

«А в этом году в связи с теплой зимой почти во всем регионе в одно и в то же время собирают урожай. Это тоже отразилось на экспорте таджикской сельхозпродукции, многие покупатели ушли в соседние республики», - сказал Саттори.

По словам министра, актуальной остается и проблема строительства овощехранилищ.

«Сегодня они строятся по всей республике и сейчас в них можно хранить более 300 тыс. тонн сельхозпродукции. Но нам нужно еще увеличить количество холодильных камер, чтобы сразу после сбора урожая не продавать свою продукцию за бесценок, а за более приемлемые цены».

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