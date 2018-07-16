Сборная Франции второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира по футболу, обыграв Хорватия со счетом 4:2.

ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ - 4:2 (2:1)

Голы: Марио Манджукич, 18 - в свои ворота (1:0). Иван Перишич, 28 (1:1). Антуан Гризманн, 38 - с пенальти (2:1). Поль Погба, 59 (3:1). Килиан Мбаппе, 65 (4:1). Марио Манджукич, 69 (4:2). 15 июля. Москва. Стадион "Лужники". 78011 зрителей.

Фото fifa.com

Счет был открыт в первом тайме, когда Марио Манджукич срезал мяч в собственные ворота и Франция вышла вперед. Но вскоре Иван Перишич восстановил равенство, правда, французы еще до перерыва заработали 11-метровый удар, который успешно реализовал Антуан Гризманн.

Во втором тайме за "трехцветных" по голу забили Поль Погба и Килиан Мбаппе и вопрос о победителе был практически снят. Манджукич помог Хорватии отыграть один мяч, но на большее "шашечных" не хватило.

Решающий матч чемпионата мира внезапно получился ярким и результативным, а ведь многие незадачливо прогнозировали максимально осторожный футбол с минимумом опасных моментов. «Впервые с 1966-го года в финале чемпионата мира соперники наколотили шесть голов и остановились всего в одном шаге от повторения рекорда всех времен (семь результативных ударов)», - отмечает портал «Футбола на куличках»

В этом матче голкипер французов Уго Льорис отметился ляпом, который в иной ситуации ему не простили бы никогда. Он в своей штрафной площадке стал обыгрывать Манджукича и подарил сопернику гол. Но вот после этого Франция, несмотря на заметно нервничавшего вратаря, ничего сопернику сделать не позволила. 4:2 – неожиданно яркий финал с ожидаемой победой фаворита.

Нужно отметить и Мбаппе, который стал самым молодым автором гола в финале ЧМ после Пеле.

Яркая церемония закрытия, разразившийся сразу после финального свистка ливень, безумная радость французских футболистов…

Макрон расцеловал президента Хорватии

Макрон расцеловал президента Хорватии Фото svpressa.ru

В праздники футбола свою лепту внесли и президенты – Макрон и Грабар-Китарович.

После того, как Иван Перишич на 28-й минуте поразил ворота сборной Франции, сравняв счет, Грабар-Китарович не выдержала, встала с места и стала пританцовывать на трибуне для особо важных гостей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон демонстрировал чуть большую сдержанность, хотя и не намного. Он тоже поднялся с места после того, когда Антуан Гризманн бил пенальти в ворота Хорватии, и принялся эмоционально жестикулировать.

После завершения финального матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции одержала победу над Хорватией со счетом 4:2, Макрон воспользовался моментом, и, подойдя к президенту Хорватии, расцеловал ее. И это при сидящих рядом супругах.

Призы: Модрич – самый лучший

Модрич – лучший игрок Фото fifa.com



Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич был признан лучшим игроком чемпионата мира 2018 года. Хорвату вручили «Золотой мяч», в то время как бельгиец Эден Азар получил «Серебряный мяч», а француз Гризманн – «Бронзовый».

Бельгиец Тибо Куртуа признан лучшим голкипером чемпионата мира 2018 года. 26-летний вратарь стал бронзовым призером чемпионата мира, провел все семь матчей на турнире, отразил 81,8% ударов по своим воротам (лучший показатель среди коллег по вратарскому цеху).

Мбаппе Фото fifa.com

Французский форвард Килиан Мбаппе получил приз как лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года. 19-летний нападающий ПСЖ забил четыре гола и временами был просто неудержим. Так сразу и не скажешь, кто был у Килиана в соперниках в борьбе за эту награду.

Сборная Испании получила приз fair play по итогам чемпионата мира в России за честную игру и достойное поведение на поле. Этот приз присуждается решением группы технического анализа ФИФА, которая обращает внимания на дисциплинарные показатели.

Федерация футбола Франции получит от ФИФА $38 млн в качестве призовых после победы национальной сборной на чемпионате мира в России. Серебряным призерам из Хорватии достанется $28 млн.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2018 года и теперь получит «Золотую бутсу» по итогам мирового первенства. Представитель «Тоттенхэма» провел на мундиале семь матчей, в которых забил шесть голов.

После матча

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

Дидье Дешам Фото fifa.com

"Наша победа означает, что мы сделали что-то лучше, чем другие. У меня была очень молодая команда - 14 из футболистов никогда не участвовали в чемпионате мира, и я испытываю огромную гордость в их отношении, эта команда проявила сильный дух на этом турнире. Были какие-то недостатки, но их ментальная сила, физическая и тактическая готовность стали решающими факторами, другим командам высокого уровня этого не хватило. Мы проявили настоящий дух чемпионов, боролись всегда и показали высокое качество игры...

Златко Далич, главный тренер сорной Хорватии:

Злато Далич Фото fifa.com

"Мы контролировали игру, никаких угроз до автогола не было. После третьего и четвертого гола было понятно, что нам будет сложно отыграться. Мы забили второй мяч благодаря настойчивости Марио Манджукича, и у меня опять зародилась надежда. Матч был прекрасен, и с нашей стороны мы себя хорошо показали, но сложно добиться нужного результата, пропустив четыре гола.

После матча я сказал своим игрокам, что они могут возвращаться домой с высоко поднятой головой и гордиться нашим достижением. Если бы нам сказали перед турниром, что мы займем второе место, мы бы посчитали это фантастикой. Я сказал, что грустить нечего, иногда в футболе проигрываешь. Мы заслужили достойных побед, но нужно и достойно принимать поражение".

Между тем, во Франции произошли беспорядки во время празднования победы на ЧМ-2018. Столкновения с полицейскими произошли в Париже, Лионе и ряде других французских городов. В столице страны порядок охраняли около 110 тысяч полицейских.

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