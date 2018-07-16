Правительство Таджикистана, ЮНИСЕФ и партнеры, представляющие гражданское общество, сегодня запускают национальную кампанию по созданию инклюзивного общества с возможностями для всех. Кампания направлена на повышение осведомленности общественности, чтобы воспитать в людях уважение к правам и чувству собственного достоинства детей, женщин и мужчин с инвалидностью, снизить уровень стигматизации и преодолеть предвзятое отношение к инвалидности.

Кампания будет проходить под девизом "Каждый из нас способен", чтобы подчеркнуть, что каждый человек в таджикском обществе способен внести свой важный вклад в стабильность, сплоченность и процветание.

Эта кампания направлена на поддержку усилий правительства страны по реализации Конвенции о правах инвалидов (КПИ), которую Таджикистан подписал в марте 2018 года.

«Эта первая, рассчитанная на шесть месяцев, кампания разработана в рамках «Национальной программы Таджикистана по реабилитации людей с инвалидностью на 2017-2020 годы» и направлена на содействие построению социально-инклюзивного общества», - сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в республике.

В ближайшие недели и месяцы различные медийные материалы – начиная с ток-шоу на телевидении и радио, и заканчивая короткими анимационными фильмами, которые были созданы в рамках данной кампании, будут представлены широкой аудитории в Таджикистане при содействии СМИ и в ходе мероприятий по мобилизации сообществ.

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