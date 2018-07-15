«Когда 130 млн. девочек не могут стать инженерами, журналистами или главами компаний из-за недоступности образования, мир теряет триллионы долларов, которые могли бы укрепить глобальную экономику», — заявила лауреат Нобелевской премии мира пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, чей фонд помогал Всемирному банку в подготовке отчета «Пропущенные возможности: высокая стоимость обучения девочек.

В отчете приводится, что во всем мире 89% девочек получают начальное образование, но только 77% заканчивают среднюю школу ( 9 лет).

По данным экспертов, которые составили отчет, если бы каждая девочка в мире получила полное школьное образование, то общий объем заработков женщин мог бы ежегодно приносить в мировую экономику от $15 до $30 триллионов.

В докладе отмечается, что женщины, которые окончили только начальную школу, зарабатывают на 14-19% больше женщин без образования вообще. Девушки с полным средним образованием получают уже вдвое больше, а с высшим образованием – в три раза больше, чем девушки без образования.

Кроме того, составители доклада считают, что наличие образования положительно сказывается на ранних браках и раннем материнстве, то есть образованные девушки реже выходят замуж, не достигнув 18 лет. С другой стороны, по мнению авторов отчета, из-за этого может снизиться уровень рождаемости и сократится население Земли.

Кроме того, доступность полного среднего образования для женщин может положительно сказаться на их осведомленности о своем здоровье и психологическом состоянии, снизить уровень детской смертности в возрасте до 5 лет и уровень детской бедности.

Наличие образования у девочек поможет развитию у них таких качеств как доверие и способности полагаться на своих друзей. Кроме того, дети у образованных матерей растут более социально-ориентированными, обучаемыми и менее подверженные недоеданию.

Как считают авторы доклада, выводы отчета распространяются не только на девочек, но и на мальчиков. Но доступность образования именно для девочек крайне необходима, именно из-за разницы отношений к раннему браку и деторождению у образованных и необразованных женщин.

Между тем, во многих странах мира родиться девочкой — совсем не весело и не радостно, отмечают авторы другого доклада, подготовленного фондом Save the Children («Спасите детей»). Таджикистан в рейтинге стран «где девочкам жить хорошо» занял 57 место, уступив практически всем страны бывшего СССР.

Низкое положение Таджикистана в рейтинге обусловлено тем, что девочки чаще бросают школу.

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