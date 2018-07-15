Лето выдалось аномально жарким. Может, метеорологи его так и не назовут, но ощущения у нас именно такие. С началом жары в медучреждения стали чаще обращаться с жалобами на тепловой удар, сердце и давление.

Рассказываем, как помочь человеку, которому стало плохо на солнце или просто в душном, жарком помещении.

Что усугубляет душанбинскую жару?

Душанбе с его заасфальтированными дорогами, бетонными домами, металлическими заборами, когда все эти сооружения в течение дня раскаляются на солнце и еще больше увеличивают температуру окружающей среды, напоминает большой котел.

Если к этому еще и добавить выбросы в атмосферу от автомашин, которые в такой «яме», как Душанбе, создают так называемый «парниковый эффект», то ситуация может совсем выйти из-под контроля.

В самую пору припомнить столичным, да и в общем таджикским властям массовую вырубку деревьев, дающих тень и посадку никчемных (в данном случае) елей и туй…

Что такое солнечный и тепловой удар?

Теперь о симптомах теплового удара, чтобы каждый мог оказать первую помощь себе или окружающим.

Отличие теплового удара от солнечного всего одно – тепловой удар может произойти от общего перегрева организма даже вне действия солнечных лучей, при солнечном ударе перегрев происходит на фоне действия прямых солнечных лучей. Симптомы обоих состояний могут проявиться не сразу, а в течение нескольких часов.

Фото Darakchi.uz

Происходит это из-за нарушения работы терморегулирующего центра, и температура тела продолжает повышаться даже при выходе в более прохладное помещение или на улицу. Следует знать, что тепловой удар может случиться и в тени при высокой температуре воздуха.

Симптомы

Усталость, разбитость, сонливость.

Шум, звон в ушах.

Головокружение.

Тахикардия (частота пульса может увеличиваться до 150-200 ударов в минуту).

Тошнота.

Головная боль.

Температура тела может повышаться вплоть до 41 градуса.

Частое дыхание.

Помните! Если человеку в этот момент не оказать помощь, то он потеряет сознание, и может произойти кровоизлияние в головной мозг.

Как оказать помощь?

Как же себя вести в ситуации, когда кто-то рядом почувствовал себя плохо или потерял сознание?

Прежде всего – убрать с солнца или вывести в более прохладное помещение.

Приподнять человеку голову, чтобы улучшить отток крови. Снять одежду и облить человека прохладной водой, либо завернуть во влажную простыню, чтобы быстрее охладить тело.

Фото Алтапресс

Положить влажный прохладный компресс на голову (захватить как можно больше площади головы пострадавшего).

Дать человеку обильное питье – холодную минеральную воду или крепкий сладкий чай.

Если состояние продолжает ухудшаться – вызвать скорую помощь.

Чтобы всего этого не случилось…

Как же помочь своему организму избежать удара? Предлагаем прислушаться к совету медиков.

Старайтесь как можно меньше времени находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте себя головными уборами и зонтами.

Носите одежду из натуральных тканей, которые не препятствуют дыханию кожи и не приводят к перегреванию организма.

При жажде рекомендуется пить не холодную воду, а теплую – она намного лучше утолит жажду и не вызовет проблем с горлом.

Фото belrynokby.ru

Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно, но в аномальную погоду советуем не выходить на улицу с 10.00 до 18.00. Если это неизбежно, то защищайте все участки тела от попадания солнечных лучей, используя закрытую одежду и нанося на лицо, шею, руки солнцезащитный крем.

Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.

Не покупайте продукты без сертификации – при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям.

Не используйте декоративную косметику вообще или сведите её использование к минимуму. Наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву организма.

Чаще принимайте водные процедуры, что очистит поры и освежит ваше тело.

В сутки выпивайте не меньше 2 – 2,5 литров воды.

Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25 градусов.

Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, так как любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.

Увлажняйте воздух в квартире с помощью увлажнителей или просто влажных простыней, развешенных по дому.

Asia-Plus

Помните об элементарных правилах выживания

Тем, кто отправится в эти жаркие дни к водоемам, рекомендуется быть предельно внимательным и осторожным, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, а также не совмещать отдых на водоемах с употреблением спиртных напитков.

В случае внештатных ситуаций нужно обращаться по телефону КЧС 223-13-11 или по короткому номеру 112.

Печальный опыт спасателей на водах показывает, что в беду чаще всего попадают дети, лица в состоянии опьянения, физически здоровые люди и... даже отличные пловцы. Чего не стоит делать на воде, и как оказать первую помощь тонущему - в нашей инфографике.

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