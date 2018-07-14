20 новых скутеров предназначены для патрулирования определенных маршрутов в ночное время.

Для патрулирования столицы батальону патрульно-постовой службы Управления МВД по Душанбе переданы 20 скутеров, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Новые скутеры, произведенные в Узбекистане, приобретены за счет средств МВД. Сколько на них потрачено средств, не сообщается.

По данным пресс-службы, они очень экономичные – расход бензина у них 1 литр на 100 км.

Новые скутеры экономичные - расход 1 литр на 100 км Фото УМВД по Душанбе

Начальник УМВД по Душанбе генерал-майор милиции Шариф Назарзода, вручая скутеры батальону патрульно-постовой службы, заявил, что они будут использованы, в основном, в ночное время суток для патрулирования определенных маршрутов.

На сегодняшний день таджикская милиция для патрулирования территории городов и районов республики, в основном, использует автомашины, мотоциклы и велосипеды.

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