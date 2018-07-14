Ранение при взрыве получили более 200 человек

В результате взрыва на предвыборном митинге в провинции Белуджистан Пакистана 13 июля погибли, по меньшей мере, 128 человек. Президент Таджикистана выразил «чувство глубокой печали и возмущения» по этому поводу.

«Мы с чувством глубокой печали и возмущения восприняли трагическое известие о гибели и тяжелом ранении большого числа граждан страны в результате жестоких нападений террористов в Пакистане», - говорится в телеграмме соболезнования, направленной на имя президента этой страны Мамнуна Хусейна.

В ней подчеркнуто, что «Таджикистан, решительно осуждая эти циничные и варварские акты сил зла, вновь подчеркивает безотлагательную необходимость беспощадной борьбы со всеми проявлениями терроризма и экстремизма на всех уровнях».

«Выражая родным и близким погибших свои и всего народа Таджикистана глубокие соболезнования, желаем полного выздоровления всем пострадавшим», - отмечено в телеграмме.

Взрыв прогремел 13 июля на предвыборном митинге, сообщает Korrespondent.net со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на выборах в парламент – представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Он был доставлен в больнице в критическом состоянии, где позже скончался.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство", ;ертвами взрыва стали, по меньшей мере, 128 человек, более 200 получили ранения и травмы.

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