Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала офисное оборудование Комитету по продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан в целях укрепления национальных потенциалов, способствующих оценке рисков, связанных с безопасностью пищевых продуктов.

Переданное оборудование включает в себя 15 наборов современных настольных компьютеров, пять принтеров, переключателя IP адресов на 24 порта, кабель и короб для установки сети, сообщили в представительстве ЕС в Таджикистане.

Передача офисного оборудования является частью проекта под названием «Усиление учреждений и потенциала министерства сельского хозяйства и Службы государственного ветеринарного надзора по выработке политики». Финансирование осуществляется в рамках Программы развития сельских районов-1 Европейского союза с общим бюджетом в 5 млн. евро.

«При поддержке Европейского Союза деятельность ФАО в партнерстве с правительством Республики Таджикистан и Комитетом по продовольственной безопасности, в целом будет способствовать укреплению безопасности пищевых продуктов и защите здоровья потребителей в стране. Путем наращивания потенциала в министерствах, ведомствах и агентствах, повышается качество управления и обеспечение эффективной координации и обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами», - сообщил представитель ФАО в республике Олег Гучгельдыев.

Компьютеры будут, в основном, использоваться для системы модернизированного, основанного на выборочной проверке, надзора за заболеваниями.

«Укрепление национальной системы безопасности пищевых продуктов является одним из ключевых приоритетов правительства Республики Таджикистан. Вместе с поддержкой партнеров мы стремимся добиться лучших результатов для достижения намеченных целей. Я хотел бы выразить благодарность ФАО ООН в Душанбе за предоставление технической поддержки Комитету по продовольственной безопасности, которая позволит улучшить качество предоставления услуг, связанных с безопасностью пищевых продуктов», - сказал на церемонии передачи оборудования представитель Комитета Ором Зиёев.

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