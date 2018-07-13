АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

- В «Американском уголке Душанбе» (ул. Толстого 66) состоится просмотр лучших работ конкурса «Снять за 48 часов» за 2017-2018 годы. Начало в 11 часов

- ЧМ 2018 – Матч за 3-е место. Бельгия – Англия в 19:00 (время таджикское)

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 ИЮЛЯ

2000 - В Душанбе состоялось заседание Межгосударственного совета глав государств Центральноазиатского экономического сообщества.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 ИЮЛЯ

1896 – Родился видный партийный и государственный деятель Тадж. ССР, активный и борец за установление и укрепление Советской власти в Средней Азии Абдулло Рахимбаев.

1916 – Родился Народный художник Таджикистана Ашур Хайдаров.

1947 – Родился доктор математических наук Икром Курбонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла.

По Хатлонской области – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 32-37 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 30-35 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Худжанд - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 30-32 тепла.