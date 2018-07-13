Самир Абдураззаков, сын известного пианиста Ниссора Абдураззакова, 2 июля этого года занял 1-е место на 3-ем международном конкурсе «Feurich International piano competition». Конкурс проходил в Вене, где участвовали представители 22-х стран, разных возрастных категорий. Он был единственным участником, который представлял Таджикистан.
После успешного выступления Самир получил приглашение разом на несколько больших международных концертов:
2 августа 2018 года – в летней школе Комо (Италия) состоится встреча со знаменитыми педагогами по музыке и фортепиано.
16 сентября 2018 года Самира пригласили выступать на гала-концерте пиано «Antoni Parera Fons Vaduz Classic Festival»
15 ноября 2018 года – на Международный музыкальный конкурс «Молодые таланты» (Флорда-Кис)
10 февраля 2019 года пианист приглашен выступать на фестивале в Гамбурге. Также если Самир займет 1-ое место, то он будет выступать в «Нью-Йорк Карнеги-Холл».
Первое выступление пианиста состоялось 5 марта 2015 года в Гётеборге, когда ему было еще 6 лет. Самир, вместе со своим отцом и педагогом Ниссором Абдураззаковым, исполнили «Twinkle twinkle little star» Моцарта.
На сегодняшний день Самир выступил уже на 25-и концертах по всему миру.
«То, что мой сын станет талантливым и перспективным музыкантом, заметил не только я. Наряду со мной в него поверили Толибхон Шахиди и его сыновья – Табриз, Фирдавс и Хофиз Шахиди. Они оплачивали все его расходы на поездки во всех концертах, в которых он участвовал. С марта текущего года, фонд поддержки молодых музакантов «Shakhidi & Sons» выплачивает моему сыну стипендию », - отмечает Ниссор.
На данный момент Самир изучает произведения таджикских композиторов – Толибхона и Зиедулло Шахиди.
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