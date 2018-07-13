Кошек любят все, иногда даже заядлые собачники. Ну а как их не любить, с их неповторимой грацией и независимым нравом. Даже самые популярные видео в youtube.com и то про них. Сегодня мы вам покажем самых дорогих пушистых красавиц.

Кстати поводом для этой мимишной фотоленты стала дата 13 июля 1871 года. В этот день и год в лондонском Хрустальном дворце, известный иллюстратор - анималист Гаррисон Уэйр, организовал первую в мире выставку кошек.

Всего на выставке демонстрировались 170 кошек 25 пород и даже один инвалид – дикий шотландский кот, который потерял лапу в «боях». Выставка получила большой успех уже на следующий день и вот уже на протяжении 147-ми лет по всему миру существуют множество клубов и федераций любителей кошек.

Итак, начнем.

Одна из самых дорогих кошек мира, стоимость которой составляет от $100 до $200 тысяч, является кошка породы «Тойгер», внешний вид которой напоминает маленького тигра.

Официально эта порода была зарегистрирована в 2007 году и теперь уже популярна по всему миру. Кошки этой породы необычайно величественны и красивы, а еще умны и преданны.

Фото DogCatFan.com

Еще одна из самых дорогих кошек мира – персидская – отличается оригинальной внешностью и грациозностью. Стоимость этих добродушных кошек составляет от $1000 до $6000.

Фото DogCatFan.com

Следующий пункт рейтинга самых дорогих пород кошек мира – «Русская голубая». Котенок стоит до $3500. «Русские голубые» – преданные кошки, которые уживаются и со взрослыми, и с детьми. Подружится кошечка даже с другими животными в доме. Самая дорогая кошка в мире игривая и умная.

Фото Komotoz.ru

Далее кошка породы «Мейнкун», - признана самой крупной кошкой в мире. Кошки этой породы вырастают до 17 килограммов. Порода появилась в Новой Англии естественным путем. И роль сыграли климатические условия. Холодные и снежные зимы привели к тому, что появились длинношерстные крупные кошечки. Но, несмотря на свои размеры, самая дорогая кошка в мире игрива, ласкова, любознательна и подозрительна к незнакомым. Стоит элитный «Мейнкун» от $1700 до $2500.

Фото Drollanimals

Ну и еще одна из самых дорогих кошек в мире – это «Ашера». Стоит питомец от 15 тысяч до 100 тысяч долларов. Породу вывели скрещиванием экзотического семейства кошачьих африканского сервала с азиатской леопардовой кошкой. Далее породу смешали с домашней кошкой. «Ашера» может вырастать до 14 килограммов, в высоту питомец может вымахать до одного метра. Поэтому самая дорогая кошка в мире является еще и одной из самых больших кошек в мире.

Фото placepic.ru

Као-мани – порода кошек тайского происхождения, которая имеет древнюю родословную, насчитывающую несколько столетий. Самое ранее упоминание о них находится в Tamra Maew, или в Кошачьей Книге Поэм (1350-1767 гг.). В древнем Сиаме као-мани жили только в королевских семьях, и считалась символом удачи, долголетия и богатства. Главная отличительная черта этой кошки – белоснежная гладкая шерсть и выразительные глаза, которые могут быть желтыми, голубыми или разноцветными. Као-мани имеют репутацию коммуникабельных, умных, активных и легко обучаемых кошек. Цена на котенка данной породы может варьироваться от 7000 до 10000 долларов.

Фото kotello.ru

Кошачья порода эльф – одна из самых редких и молодых в мире. Появилась она в результате скрещивания американского керла и канадского сфинкса. Главной отличительной особенностью новой породы являются крупные открытые уши, широкие у основания, а к концу суженные и плавно загнутые назад. Благодаря этим ушам представители редкой породы очень напоминают эльфов, отчего и получили свое название. Эта порода имеет 19 видов.

Фото fresher.ru

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