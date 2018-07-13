Сегодня, спустя пять месяцев с того дня, как границы между Таджикистаном и Узбекистаном открылись, жители пересекают КПП на границе как и многие годы назад – быстро и легко.

Некоторые даже по нескольку раз за день едут то в одну, то в другую сторону. Мы были проездом на КПП «Саразм» - «Джартеппа» в Пенджикенте и узнали у людей, для чего чаще всего они пересекают границу.

Шохрух Шарипов Фото Asia-Plus

«Я еду из Самарканда. Мои сестры живут в там. До открытия границы мы не виделись более 20 лет. Как только это стало возможным они приехали к нам в гости, вот теперь мы побывали у них в гостях, - говорит наш собеседник Шохрух Шарипов - Увидели племянников, близких, друзей. Ознакомились с условиями жизни, гуляли по городу, были в священных местах. Было очень хорошо и интересно. Мы очень рады, что открылись границы и надеемся, что отношение двух государств будет укрепляться с каждым днем».

Саъдулло Облобердиев Фото Asia-Plus

«Мы всей семьёй едем с Искандаркула, ехали на своей машине, пять день отдохнули там. Нам очень понравилась природа и обслуживание, там очень красиво. Мы сами из района Ургут. Со своими родными, которые проживают в Пенджикенте, Могиёне, Шурче, Вору, Рудаки мы 25 лет не виделись. Теперь используем каждый повод, несколько раз уже побывали друг у друга в гостях», - говорит Саъдулло Облобердиев.

Долгие годы граждане двух государств, живущие по соседству, не могли сходить в гости друг к другу, родственники не могли видеться, пойти на свадьбу или на трауры близких, а теперь едут на отдых или просто на процедуры в больницу соседнего государства.

Урджуной Эсанова Фото Asia-Plus

«Я живу в Пенджикенте. Открытие границ для нас очень хороший знак, потому, что мои родственники живут в Самарканде. После многих лет разлуки мы, наконец- то увиделись. Но я сейчас иду с больницы Самарканда, вчера поехала туда. Уже месяц как я лечусь там. Каждые два дня хожу к лечащему врачу. Отношение у врачей отличные и пограничники с двух сторон общительные и вежливые», - говорит Урджуной Эсанова.

А многие едут на шоппинг. По словам наших собеседников, многие товары в Таджикистане можно купить дешевле.

Шарофат Абдумаликова Фото Asia-Plus

«Я была на базаре в Пенджикенте, чтобы купить ткань для курпачей, тут дешевле. Я уже второй раз еду на этот базар. В первый раз купила ткани на платье. Решила в семью привести невестку, готовлюсь к свадьбе. Хорошо, что открыли границу. У меня в Исфаре живет тетя, с которой мы не виделись 25 лет. Теперь могу приехать когда захочу», - поделилась с нами планами Шарофат Абдумаликова.

Рахимов Ахрор Фото Asia-Plus

«Я сам из Пенджикента, а еду в Международный аэропорт «Самарканд», а оттуда лечу в Москву. И недалеко ехать и билеты там недорогие. Я уже третий раз еду в Самарканд. У меня родственники в Джартеппе и в Самарканде. Помню, однажды нам пришлось ехать к родственникам и какие трудности мы испытали: сделали визу и проехали 400 км через КПП «Хаштяк»-«Бекабад», чтобы попасть в Самарканд, а сейчас можно сказать один шаг до Самарканда», - рассказал Ахрор Рахимов

Ну и не обходится без свадеб…

Кобил Ахмедов Фото Asia-Plus

«Я еду из Самарканда в Пенджикент на своей машине, еду на свадьбу. Вот самаркандские лепёшки взял с собой в подарок. Не с пустыми же руками в гости… Хорошо, что открыли границу. Я уже не помню сколько раз я перешёл границу. В Пенджикенте живут моя тётя и родная сестра», рассказал Кобил Ахмедов.

Зубайдулло Ермахмадов Фото Asia-Plus

«Я был в гостях у родственников. Сестра и зять живут тут, в Пенджикенте. 25 лет стена разлучала нас друг от друга. Как открыли границу, мы сразу приехали навестить их. И они приехали к нам. Вот вчера приехал в гости и сегодня обратно. Заодно купил телевизор, говорят, не пускают, запретили. Вначале было хорошо: не было пошлин на машину и никаких ограничений. Пусть руководство двух стран подумают об этом. Не надо ограничивать!», - сказал Зубайдулло Ёрмахмадов.

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Напомним, 1 марта 2018 в джамоате Саразм состоялась официальная церемония открытия пограничного пункта «Саразм» - «Джартеппа», который соединяет Пенджикентского района Таджикистана с городом Самарканд Узбекистана. Закрыт он был с 1 ноября 2010 года.