Суд присяжных в штате Миссури обязал компанию Johnson & Johnson заплатить 4,7 миллиарда долларов по коллективному иску женщин, заявивших, что использование присыпки Johnsonʼs Baby Powder — одного из самых известных товаров Johnson & Johnson — вызвало у них рак яичников. Шесть из 22 женщин, от имени которых был подан иск, уже умерли. Компенсацию получат их семьи.

В суде истцы утверждали, что присыпка стала причиной рака, поскольку тальк, который является основным ингредиентом продукта, содержал примести асбеста, признанного опасным для здоровья человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, асбест вызывает, в частности, рак легких, гортани и яичников. На сегодняшний день он запрещен более чем в 60 странах мира.

Адвокат истцов Марк Лэниер заявил, что Johnson & Johnson знала о содержании канцерогена в Johnsonʼs Baby Powder, но не предупреждала об этом покупателей.

По словам Лэниера, компания 40 лет скрывала, что некоторые ее продукты на основе талька содержат примеси асбеста. При этом, по данным Американского общества по борьбе с раковыми заболеваниями, в США с 1970-х годов перестали продавать товары для домашнего использования с содержанием асбеста.

Компания Johnson & Johnson настаивает, что ее продукты не содержат асбест и не вызывают рак яичников. Компания назвала решение суда присяжных в Миссури результатом «в корне несправедливого судебного процесса» и пообещала обжаловать его — как и предыдущие судебные решения, связанные с содержанием асбеста в присыпке Johnsonʼs Baby Powder.

Первый иск по этому поводу был подан к Johnson & Johnson еще в 2013 году. Всего к сегодняшнему дню более девяти тысяч человек подали в суд на компанию, большинство исков пока не рассмотрены.

Самой крупной компенсацией, присужденной одному человеку, стали 417 миллионов долларов, которые суд в Лос-Анджелесе обязал выплатить 63-летней Эве Эччеверии. Она использовала присыпку Johnsonʼs Baby Powder для интимной гигиены с 11 до 62 лет и считала, что именно этот продукт стал причиной рака яичников, который у нее диагностировали.

Позднее решение лос-анджелесского суда было отменено, по делу назначили новое слушание.

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