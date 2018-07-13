НАТО будет оказывать поддержку правительству Афганистана до тех пор, пока оно будет продолжать свою деятельность, направленную на обеспечение мира и примирения. Об этом журналистам сообщила замгенсека НАТО Роуз Готтемюллер на полях форума NATO Engages в Брюсселе, сообщает Коммерсант.

«Не всем союзникам НАТО было просто принять это решение из-за проблем с бюджетом и внутренними вопросами. Однако в конечном счете все члены альянса выразили свою приверженность поддержке миссии до 2024 года »,— заявила представительница НАТО.

В принятой на саммите альянса декларации уточняется, что пока правительство Афганистана будет уделять внимание «обеспечению мира» в стране, члены НАТО продолжат оказывать Кабулу содействие «путем предоставления финансового обеспечения афганским силам безопасности и решения проблемы нехватки персонала, особенно в приоритетных областях».

Союзники НАТО призвали Пакистан, Иран и Россию поддержать афганский мирный процесс. «Региональные субъекты играют важную роль в поддержке мира и стабилизации в Афганистане, и мы призываем их более тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом, улучшении условий экономического развития, поддержке усилий правительства страны в области мира и примирения и для предотвращения любой формы поддержки повстанцев. В этой связи мы призываем Пакистан, Иран и Россию внести вклад в региональную стабильность, полностью поддерживая мирный процесс, возглавляемый Афганистаном», - говорится в заявлении.



Миссия «Решительная поддержка» началась 1 января 2015 года. В рамках миссии командование альянса решило оказывать помощь в подготовке и вооружении подразделений афганской национальной армии до 2020 года.

По разным данным, в Афганистане сейчас дислоцированы примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств, а также около 15,5 тыс. американских солдат.

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