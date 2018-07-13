«Турция до сих не пришла в себя после попытки госпереворота двухгодичной давности, а Таджикистан быстро преодолел последствия гражданской войны, и попытки государственного переворота, произошедшего в Душанбе в сентябре 2015 года», - заявил сегодня в ходе встречи с журналистами посол Турции в Таджикистане Али Рафъат Куксал.

«Я вижу на горизонте прекрасное будущее Таджикистана, и я заверяю Вас в том, что ни один объявленный Таджикистаном в международный розыск преступник не найдет убежища в Турции», - заявил посол, добавив, что нынешнее сотрудничество официального Душанбе с Анкарой во многих сферах, особенно в вопросах безопасности, «прекрасное».

Турецкий дипломат заявил, что 15 июля 2016 года группа членов ФЕТО (Террористическая организация Фетхуллаха Гюлена), пустившая корни в Турецких Вооружённых Силах, совершила попытку военного переворота, чтобы свергнуть под дулом оружия избранное законными и демократическими путями правительство Турецкой Республики.

Дипломат подчеркнул, что тогда гюленисты, совершившие попытку переворота, безжалостно открыли огонь по противостоявшему мятежу гражданскому населению, начали бомбить основные учреждения Турции, в первую очередь, резиденцию президента и здание Великого Национального Собрания Турции.

«Мятежники захватили СМИ, которые обратились с призывом встать на защиту демократии. Таким образом, государство Турецкой Республики при поддержке героически противостоявшего народа, предотвратило эту предательскую попытку. Турецкая демократия смогла спастись, стоя на краю обрыва», - заявил Али Рафъат Куксал.

«Вероломный путч 15 июля 2016 года - самый крупный террористический акт в истории Турецкой Республики. В ходе попытки переворота 249 гражданских лиц лишились жизни, а 2000 человек - получили ранения», отметил посол.

По его словам, правительство вместе с оппозицией, все политические партии, не примкнувшие к мятежу представители вооружённых сил и сотрудники полиции, СМИ - бесстрашно дали отпор путчистам.

«Важнее всего, что турецкий народ, несмотря даже на различия политических взглядов, бесстрашно встал перед танками, показав исторический образец единства, сумел защитить свои демократические права», - отметил дипломат.

«За этим кровавым мятежом стоит Фетхуллах Гюлен и его последователи. И до путча не было секретом, что Гюлен мечтал захватить турецкое государство и переделать его согласно своему извращённому религиозному представлению. Известно, что на протяжении долгих лет он давал приказания своим последователям просачиваться в такие важнейшие государственные структуры, как армия, органы безопасности и судебные власти», - подчеркнул дипломат.

Далее он заявил, что Турецкая Республика всегда будет бороться с террористическими организациями, не забывая о трех ценностях, которые не уважают террористы - правовое государство, мораль и демократия.

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