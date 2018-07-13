Ставки акцизного налога на бутилированную питьевую воду в Таджикистане существуют уже с 2005 года и на днях они увеличились в три раза. Производители намерены пропорционально повысить и стоимость выпускаемой продукции. Им просто некуда деваться. Почему мы должны платить акциз за простую воду, хотя это противоречит логике и смыслу?
Правительство Таджикистана 9 июня подписало постановление «О ставках акцизного налога на отдельные товары, производимые в Республике Таджикистан и ввозимые на территорию Таджикистана».
Документ в частности, предполагает повышение ставки акциза на воду, включая природную или искусственную, минеральную, газированную, без добавления и с добавлением сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ.
Ставка на воду природную, минеральную, газированную и без добавления сахара поднимаются с 0,2 евро до 0,6 евро за 1 литр. За воду с добавлением сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков, повышаются с 0,3 евро до 0,9 евро за 1 литр.
Новые ставки получат законную силу после публикации постановления правительственной в газете «Джумхурият» (официальный орган правительства РТ).
В общем-то, уже на днях.
Акцизом по народу
Акциз на минеральные и газированные воды с сахаром и добавками, ввели в Таджикистане в 2005 году. Первоначально ставка составляла 0,01 евро за 10 литров воды. С 2010 года акцизный налог берут с каждого литра – 0,3 евро.
Акциз же на природные воды без каких-либо добавок появился с февраля 2013 года. С тех пор до настоящего момента каждый литр таких вод облагается акцизным налогом в размере 0,2 евро.
Акциз на напитки с добавлением сахара и других вкусоароматических веществ существует в некоторых странах мира. Введение этого налога на такую продукцию объясняется «оздоровлением населения за счет прогнозируемого уменьшения потребления сладких газированных напитков». Но вот обложение обычной бутилированной природной воды таким налогом не встречается ни в одной стране, по крайней мере, постсоветского пространства.
Акцизом обычно облагаются товары, способные нанести вред здоровью населения (алкогольная продукция, табак, сахаросодержащие напитки) и окружающей среде (нефтепродукты, транспортные средства). Но не простая питьевая вода.
Цены вырастут, поставки сократятся
Компании, специализирующиеся на производстве питьевой воды, вынуждены пропорционально повысить стоимость выпускаемой продукции после того, как заработают новые ставки.
Например, обычная 0,5 столовой воды теперь вместо 2 сомони будет стоить 2,40.
Но вот возьмем, к примеру, воду в более крупной таре, которая доставляется потребителю по их заявкам. Средняя стоимость отпускной цены, с учетом доставки по городу Душанбе составляет за 19 литров - 10 сомони, а согласно постановлению только стоимость акциза будет составлять более 12 сомони, это без учета налога на добавленную стоимость.
Вопрос: может ли стоимость налога быть больше стоимости отпускной цены?
Вполне возможно, что окончательная стоимость доставляемой воды от производителя теперь может превысить 22 сомони.
Производители возмущены этим решением, однако понимают, что они никак не могут повлиять на его отмену.
– Нам сказали: «хотите, работайте так, не можете, закройтесь», - сказали «АП» в одной из компаний по выпуску питьевой воды на условиях анонимности.
В компаниях уверены, что подорожание стоимости их продукции приводит к сокращению объемов ее реализации, а значит и уменьшению налоговых сборов.
Кроме того, предприниматели напоминают, что согласно Программе господдержки предпринимательства в Республике Таджикистан на 2012-2020 гг., принятой 30 апреля 2012 года, субъектам предпринимательства должны предоставляться государственные субсидии, налоговые льготы и таможенные преференции.
До окончания программы осталось 2 года.
- Спасибо за поддержку, но в нашем бизнесе важнее не вводить новые налоги, повышать акциз. Получается, правительство делает что-то для бизнеса, но потом все это хорошее перекрывает другим решением, - говорят предприниматели.
Все ради пополнения бюджета
В Налоговом комитете при правительстве РТ, который и инициировал новые ставки акцизного налога, пообещали «АП» прокомментировать этот вопрос, но на момент публикации материла, ответ не был получен.
В Агентстве по стандартизации, сертификации, метрологии и торговой инспекции при правительстве заявляют, что бутилированная природная вода намного безопаснее водопроводной.
- Бутилированная природная вода не несет никакого вреда здоровью человека. Компании по производству воды у нас располагают всем необходимым оборудованием для ее очистки, фильтрации. Вода проходит полный цикл очистки от всевозможных химических элементов, - сказал «АП» начальник управления технического регулирования и стандартизации Агентства Сухроб Ашурзода. – Мы это знаем, потому что «Таджикстандарт» выдает сертификаты качества отечественным компания-производителям.
- Так почему же питьевую воду, как вредную, обложили акцизом?
- Вода является ходовым товаром, который очень хорошо продается. Дополнительный налог на такую продукцию способствует пополнению бюджета страны.
Ограничится доступ к чистой воде
Специалисты полагают, что подорожание бутилированной питьевой воды неминуемо приведет к сокращению численности людей, которые еще могут себе позволить приобретать ее.
- Всё люди в равной степени хотели бы иметь доступ к очищенной бутилированной воде, не подвергая лишний раз опасности свое здоровье потреблением водопроводной воды непонятного качества из-под крана. Однако финансовое состояние подавляющего большинства таджикских семей не позволяет этого делать. С повышением стоимости бутилированной воды сокращается количество людей, которые пока еще могут купить более безопасную питьевую воду. Таким образом, акцизный налог, призванный в частности защитить здоровье населения, в данном случае наоборот, подвергает его определенному риску, - отметил финансовый аналитик Сарвар Аминов.
Он добавил, что не совсем понимает логичность обложения этой пищевой продукции акцизным налогом.
…Таджикистан по запасам пресной воды занимает одно из первых мест в мире. По данным Института водных ресурсов Академии наук Таджикистана, в республике формируется 54,5 км3 воды, а с учетом транзитного стока (Сырдарья и др.) стране доступно 80 км3 воды в год.
На каждого из 9 млн. жителей Таджикистана это составляет 25 куб. метров воды в сутки, что как минимум в 100 раз больше любых норм.
Однако обеспечение населения Таджикистана чистой питьевой водой находится на самом низком уровне. Только 58 процентов населения страны имеет доступ к безопасной питьевой воде.
Согласно оценкам ООН, по уровню водоснабжения, по устойчивому доступу к улучшенным источникам питьевой воды Таджикистан занимает 156-е место среди 177 стран мира. Это последнее место среди постсоветских стран.
Причина, по мнению специалистов Всемирного банка, экономическая - отсутствие адекватной инфраструктуры вследствие финансовых, технических или других ограничений, а также институциональная - отсутствие надлежащих общественных институтов, обеспечивающих надежное, безопасное водоснабжение.
Руководство ГУП «Жилищно-коммунального хозяйства» заявляют, для того, чтобы обеспечить полностью население республики чистой пресной водой, необходимо около 2 миллиардов долларов и более 80 лет.
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test011
вы как хотите, а я уезжаю от сюда...
Шофер1
Это просто позор акциз на питьевой воде офигеть..
Алоо чиновники вы в своём уме ну уже все знают что не в своём
Чтобы снизить акциз они их поднимают и в карман тогда зачем везде большие плакаты Об барои рушди устувор
После этого решения будет очень много больних так как наша вода из крана это грунтованная опасная для жизни вода почему министерство здравоохранения молчить..
ах извините это же иерархия забыл
ваще жест
никак 1
Уважаемые депутаты!!!! Вы что там обалдели? Вам заняться больше не чем? Вы чего творите???? Вместо того, что регулировать процесс поднятия цен, вы придумываете ерунду. Вы лучше подумайте как снизить цены на продукты питания, увеличить пенсию, зарплату, как снизить бедность, повысить грамотность населения. Элементарно научить женщин в районах переходить светофор - поверьте они даже этого не знают. Вы убиваете бизнес в Таджикистане. УЖЕ НИКТО НЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ ЗДЕСЬ. ВСЕ СТРЕМЯТСЯ УЕХАТЬ. ВЫ ТАМ, ОЧНИТЕСЬ??? ИЛИ ВЫ ПОСТРОИЛИ ШИКАРНЫЕ ДОМА, СВОИМ ДЕТЯМ ПО НАКУПАЛИ ШИКАРНЫХ МАШИН И ОНИ ЧТО ХОТЯТ, ТО И ТВОРЯТ - ВЫ НЕ ВИДИТЕ ДАЛЬШЕ СВОИХ КРЕСЕЛ?????? КАК НАРОДУ ЖИТЬ???? ОН И ТАК ВЫЖИВАЕТ!!!! ВСЕ ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ЗАХАПАТЬ!!!
Фред1
Скоро за все будут драть деньги. Даже за то что живёшь в таджикистане должен платить в бюджет. А то департируют. Бедные наши граждане!!В России мучаются. На родине мучаются. Где мы сможем жить спокойно
никак Фред59
Думаю мэр не допустит этого!
ЛУЧШЕ БЫ ЦЕНЫ НА ГАЗ СНИЗИЛИ. В автобусах не возможно ездить, ВОНЬ, ДУХОТА, ГРЯЗЬ. Такси 3-х сомоновый стали 5 сомон. Обнаглели совсем. Лучше эти вопросы решите??? ВЫ ПОБОЙТЕСЬ АЛЛАХА!!!! ВЫ УНИЧТОЖАЕТЕ НАРОД ТАДЖИКИСТАНА, ОТКРОЙТЕ ИНТЕРНЕТ, люди просят помощи чтоб купить лекарство детям, или дать хотя бы одежду, продукты питания. ДЕПУТАТУШКИ У ВАС НУЖНО ВСЕ ОТОБРАТЬ, ЧТОБ ВЫ ЖИЛИ КАК НАРОД ПРОСТОЙ. ЗАЙМИТЕСЬ ТЕМ ЧТО ПРИНЕСЕТ ПОЛЬЗУ, а ВЫ ПАДАЕТЕ В ЯМУ,
Барзу Фред1
на том свете спокойно будет
prokuror2
Что здесь может сказать простой смертный ? Просто остается развести руками, промолчать и проглотить слюну. В любом случае нету никаких шансов у народа оспорить принятое решение. Все государственные инстанции, включая судебные органы, управляемы или просто марионетки. Уверен, что в глубине души те, которые приняли такое решение, сами возмущены свои поступком, но себя оправдывают тем, что не они решают как им поступать - мол приказали сверху, вот и приняли. Разве не так? Посредством их рук принимаются самые отвратительные и ущербные для народа решения. Об этом все знают, но молчат. Решение это в ущерб всем нам, так как экономия на потребление чистой воды, равносильно нанесение вреда для здоровья. Одумайтесь.
Предприниматель2
После того как мы ввели налог на ВОЗДУХ, Вы (народ) стали меньше дышать..... Это возмутительно.... Был такой мультик Чипполино... Уже скоро...
Голос улицы2
Мда блин.... Вместо того, чтобы бороться с бедностью, чиновники придумывают новые налоги. Да бы сократить ненужные расходы гос бюджета, у нас с каж годом растут аппетиты. Предприниматели убегают от налоговиков, теневой рынок все больше расширяется. Что там с программой "10 солаи об барои хаёт" ? Большинство чиновников в парламенте просто отсиживают свои рабочие места, а это нагрузка на бюджет страны...
Обычный гражданин2
Это начало конца уважаемые! Это уже больше чем ужас и тем более фантастика! Вы нам хоть возможность дышать то бесплатно дадите, господа депутаты??? Мы избирали вас для того чтобы представляли и защищали наши интересы, а получается что губите народ! Очнитесь, ауууу! Спуститесь на землю, посмотрите как вообще народ то живет, выживает точнее! Стыд и позор! Не добираете бюджет, так другие меры предпринимайте, а не мучайте народ, который и так не знает как быть, как жить и вообще стоит ли...
И.В.Сталин Обычный гражданин1
Обычный гражданин, Вы обращаетесь к депутатам, к правительству.
Вы серьёзно полагаете, что они читают наши комментарии?
Я серьёзно уверен, что 99% из них вообще не читают статей не то что в данном информационном ресурсе, но и в информационном пространстве вообще.
Citizen2
почему цены указаны в евро?
Ардашир2
Ну, вот вам и ответ на вопрос - кто виноват в росте цен в РТ. Виновато правительство,
Rustam2
Посмотрите эту ссылку: https://youtu.be/AR0jNzzWihs
Ленин2
Водоканалом в городе управляет вчерашний студент, которые не умеет связать пару слов в логический диалог ни на каком языке. Умеет только напыщенно сидеть в своём кабинете и орать на своих подчинённых скак на скотину в стаде (ну по сути они таковыми и являются) .Единственное что он может выдать логичное - заплати, не заню за что. При попытке выстроить с ним последовательный диалог он просто убегает от тебя со словами что очень занят.
Ленин2
Получите и распишитесь, так сказать. Так вот к чему приводят всякие форумы, саммиты, десятилетия, .... и прочая х**нь на которую тратят деньги налогоплательщиков - банально решают больше драть денег с народа за воду, которой в стране более чем необходимо. Конгениально просто.
Предлагаю налоговому комитету совместно с минздравом рассмотреть следующий вариант пополнения бездонного и базарно расходуемого бюджета этой квазистраны, обязать всех продавать свою одну почку на экспорт а деньги в казну чтобы дворцы, памятники и флагштоки строить и саммиты-форумы устраивать. Ну всё равно человек же может прожить с одной почкой. А те кто артачится - вообще на запчасти целиком распродавать, всё равно стадо плодится как кролики.
Lexus3
А почему наши акцизы указаны не в национальной валюте а в евро?
в случаи паспортов они хоть имеют отмазку что их печатают зарубежом (хотя это тоже сказка)
Нур3
Что и воду меньше пить?? По телефону меньше говорим, дорого, в интернет не заходим, свет не включаем дорого, на машине не ездим бензин дорогой, алкоголь не пьём дорого, сигареты тоже не курим дороговато, доллары не держим, нельзя!...Хорошо хоть воздух пока бесплатный.
СССР3
Скоро будем платить и за воздух которым дышим и за шаги километр пешком по городу - все для бюджета народ давайте поможем им а то им очень плохо...
Шер СССР1
Вообще то мы уже давно платим за воздух, (говорили что эти деньги идут на очистку воздуха), приколько да?)))) Так что народ не переживайтесь таким темпом через 10 лет сегодняшние дни вспоминаем со скуком((