Пять бронзовых медалей завоевали таджикские школьники на Международной математической олимпиаде (IMO) в Румынии.

Медали на счету Шохруха Махмаджона, Мехрона Бобохонова, Абубакра Усманова, Наимджона Хонджонова – учащихся Таджикско-Российского лицея-интерната им. «Хотам и П.В.» и у Мухаммада Клычева из Лицея для одаренных детей (бывший Таджикско-Турецкий Лицей им. Ходжи Камола).

Похвальной грамоты был также удостоен Сунатулло Рахматов из «Хотам и П.В.», которому не хватило всего 2 заветных балла для того, чтобы взять шестую бронзовую медаль для Таджикистана.

Участниками этой самой престижной математической олимпиады, которая проводится с 1959 года, в которой принимали участие самые знаменитые математики современности, стали 594 самых сильных математиков мира в возрасте от 14 до 19 лет из 107 стран мира.

В командном зачете наши школьники, завоевав 103 балла, заняли 43 место и опередили большинство стран Европы, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока - Данию, Финляндию, Бельгию, Малайзию, Португалию, Кыргызстана, Узбекистана, Туркмении, Пакистана, Белоруссию, Испанию, Норвегию, Австрию, Саудовскую Аравию, Исландию, Азербайджана, Швейцарию, Кипр, Уругвай, Колумбию, Нигерию, Южно-Африканскую Республику и др.

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