Комитет по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана рекомендует всем священнослужителям страны начать посещать музеи, театры и различные исторические места республики.

В плане мероприятий Комитета на текущий год отдельным пунктом отмечена организация групповых походов священнослужителей в вышеназванные места.

Однако, посещение музеев, театров, историко-культурных объектов республики со стороны представителей духовенства является сугубо добровольным, заявил «АП» пресс-секретарь вышеназванного Комитета Афшин Муким.

«Священнослужители, наряду с другими гражданами страны, обязаны знать историю, культуру и обычаи своего народа», - подчеркнул Муким.

Рекомендация Комитета коснется не только имам-хатибов мусульманских мечетей страны, но и представителей духовенства других религий, которые действуют на территории Таджикистана.

По словам Мукима, на этой неделе 116 священнослужителей Гиссарской долины посетили Национальный музей в городе Душанбе. А раньше экскурсия в этот музей была организована для имам-хатибов городов Душанбе и Вахдат и Варзобского района.

В Таджикистане зарегистрированы 4 тысячи имам-хатибов соборных мечетей.

Еще ранее, по его словам, группа имам-хатибов соборных мечетей из разных районов республики побывала в Государственном драмтеатре имени Лахути и посмотрела театральною постановку «Обу оташ» («Вода и огонь») по пьесе таджикского писателя и драматурга Мансура Суруша.

Кстати, посещать театры ранее было рекомендовано и таджикским милиционерам: в прошлом году глава МВД Рамазон Рахимзода тогда советовал стражам порядка ходить на театральные постановки хотя бы раз в месяц, чтобы повысить свой "духовно-нравственный уровень".

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