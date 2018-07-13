В финальном матче чемпионата мира по футболу в России между сборными Франции и Хорватии победу одержат французы, предсказывает оракул-верблюдица из душанбинского зоопарка.

Оракул-верблюдица Марья из зоопарка города Душанбе продолжает делать успешные прогнозы на матчи чемпионата мира по футболу в России.

Она не ошиблась ни разу, угадав исход матчей Россия – Саудовская Аравия, Уругвай – Франция и Хорватия-Англия.

Марья вчера предсказала исход финального матча, в котором встречаются сборные Франции и Хорватии.

Согласно прогнозу Марьи, эта встреча, которая состоится в воскресенье, 15 июля, завершится победой французских футболистов.

Напомним, перед каждым важным матчем чемпионата мира верблюдица Марья предсказывает победу той или иной сборной, выбирая одну из предложенных мисок с едой. На каждой из посудин будет указано название той или иной сборной.

8 июня состоялся дебют Марьи. Ей предстояло выбрать, кто победит в матче-открытии чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии. Верблюдица выбрала посуду с едой, над которой был изображен флаг России, и Марья не ошиблась - первый матч чемпионата завершилась крупной победой России со счетом 5:0.

6 июля на стадионе «Нижний Новгород» в рамках ¼ финала чемпионата сыграли сборные команды Уругвая и Франции. Накануне этой игры оракул-верблюдица выбрала победителем Францию, и не прогадала. Французские футболисты вышли победителем в противостоянии со счетом 2:0.

Перед полуфинальным матчем Хорватия – Англия, который состоялся 11 июля в Москве в «Лужниках», Марья сделала очередной прогноз, отдав победу хорватам. Сборная Хорватии не подвела нашу верблюдицу-оракула, в труднейшем противостоянии вырва победу со счетом 2:1.

Теперь все наше внимание – на главный матч чемпионата мира. Кто выйдет победителем в этой схватке – дружина бойцов Модрича, или прагматичные французы с ударной связкой Мбапе - Гризманн?

Марья уже сделала выбор, а вы на кого ставите?

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