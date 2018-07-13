Генпрокуратура Таджикистана заявляет, что уголовное дело в отношении капитана «Сборной Таджикистана по КВН» Хайрулло Мирсаидова никак не связано с его журналистской деятельностью, и якобы политически мотивировано. Об этом говорится в распространённом сообщении пресс-центра Генпрокуратуры Таджикистана.

В сообщении отмечается, что в последние дни в средствах массовой информации опубликовано множество сообщений об уголовном преследовании и суровости судебного приговора в отношении гражданина Хайрулло Мирсаидова, и в некоторых данное обстоятельство связывается с его журналистской деятельностью и якобы политической мотивацией уголовного дела.

«В материалах уголовного дела нет никаких сведений о журналистской либо политической деятельности Хайрулло Мирсаидова. Он привлечен к уголовной ответственности и осужден судом города Худжанд за то, что в период руководства командой КВН путем подделки документов совершил хищение государственных денежных средств, а также из корыстных побуждений совершил ложный донос о совершении тяжкого преступления, что само является преступлением», - отмечает пресс-центр Генпрокуратуры.

В сообщении подчеркивается, что согласно приговору суда, Мирсаидов Хайрулло Хабибуллоевич, в качестве руководителя команды КВН для участия в играх в городах Москва и Сочи Российской Федерации и городе Бишкек Республики Кыргызстан в течение 2014-2017 годов из государственного бюджета Согдийской области получил денежные средства в размере 976 285 сомони, из которых 123 913 сомони присвоил путем составления фиктивных документов с завышением произведенных расходов по аренде жилья и других командировочных затрат.

«После того, как данный факт был выявлен начальником Управления по делам молодежи и спорта Согдийской области Олимом Зохидзода, который потребовал предоставить достоверные отчеты о расходовании бюджетных денег, Мирсаидов из корыстных побуждений, то есть с целью ухода от уголовной ответственности 8 ноября 2017 года посредством интернетсайта “Ахбор.сом” обратился к председателю Согдийской области с сообщением о том, что якобы О. Зохидзода в качестве взятки вымогает у него 1000 долларов США», - отмечается в заявлении генпрокуратуры.

Генпрокуратура отмечает, что в ходе судебного разбирательства, проходившего с участием четверых адвокатов Х. Мирсаидова, его виновность была полностью доказана совокупностью неоспоримых доказательств.

«В связи с этим, приговором суда города Худжанд от 11 июля 2018 года Х. Мирсаидова был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “б” части 4 статьи 245 (Присвоение чужого имущества в особо крупных размерах), пунктом “а” части 2 статьи 340 (Подделка документов) ипунктами “а, в” части 2 статьи 346 (Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления) Уголовного кодекса Республики Таджикистан и, с учетом того, что нанесенный государству ущерб им возмещен не был приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», - отмечено в заявлении.

Согласно статьи 20 Конституции Республики Таджикистан, «никто не считается виновным в совершении преступления до вступления приговора суда в законную силу», подчеркивается в заявлении.

«Приговор суда в отношении Х. Мирсаидова вынесен 11 июля 2018 года и в настоящее время в законную силу не вступил. Поэтому в случае несогласия с ним Мирсаидов и его адвокаты в соответствии с законом в кассационный срок могут обратиться с жалобой в вышестоящий суд. Генеральная прокуратура Республики Таджикистан также, в свою очередь, изучив данное уголовное дело, в случае несоответствия назначенного наказания тяжести преступления может опротестовать приговор суда», - отмечается в заявлении.

«В настоящее же время обсуждение и критика судебного приговора со стороны средств массовой информации могут быть расценены, как воспрепятствование осуществлению правосудия и выходят за рамки журналистской этики», - подчеркивает пресс-центр Генпрокуратуры.

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