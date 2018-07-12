АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

- В офисе Всемирного банка в Душанбе состоится презентация доклада по экономическому развитию Таджикистана «Республика Таджикистан — изменяющаяся региональная среда: важно извлечь выгоду». Начало в 11:00.

- В гостинице «Serena Dushanbe» состоится просмотр фильма-победителя фестиваля «Снять за 48 часов». Начало в 19:30.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ИЮЛЯ

1993 - Большая группа боевиков таджикской оппозиции, базирующаяся в Афганистане, напала на 12-ю заставу Московского пограничногоотряда (ныне застава имени 25 героев Шуроабадского пограничного отряда).

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 ИЮЛЯ

1925 – Родилась певица, Заслуженная артистка Таджикистана Фотима Куинова.

1931 – Родился писатель Басир Расо.

1941 – Родился кинорежиссер Бако Содиков.

1960 – Родился певец Рахматулло Хошимов.

1972 – Родился композитор Равшан Баротов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 24-29 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков, местами сохраняется мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, по ЗГБАО преимущественно без осадков, по ВГБАО местами кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 29-31 тепла.