Сегодня, 12 июля, любители и профессионалы фотодела отмечают День фотографа. Отмечать праздник именно в этот день было решено потому, что 12 июля 1854 года родился Джордж Истмен — основатель компании Kodak, который сделал фотографию доступной всем.

До того, как Истмен изобрел сухую фотопластину и создал компактный фотоаппарат, камеры представляли собой огромные коробки. Чтобы установить их, фотографы использовали тяжелые треножные штативы, которые занимали много места. Для их работы требовалось что-то наподобие палатки, стеклянные емкости, химикаты, держатель для пластин, емкость с водой. Истмен шутил, что только лошадь сумеет донести всю эту экипировку до места съемки. Да и для того, чтобы сделать первый снимок, необходимо было пройти инструктаж, который, кстати, стоил 5 долларов – большая сумма по тем временам.

К счастью, Истмен облегчил жизнь своим современникам, а нынешние фотографы даже не догадываются о том, с какими сложностями сталкивались их коллеги в прошлом. Впрочем, красота снимков не зависит от оборудования: фотографы создавали свои шедевры 100 лет назад, делают это и сейчас.

Мы попросили таджикских мастеров фотографии показать снимки, которыми они гордятся. И они нас впечатлили.  

 

Ильхом Юнусов, 25 лет

1/3

 

Джамшед Темиров, 26 лет

1/3

 

Мехрангез Бахроми, 26 лет

1/3

 

Джахонгир Иркаев, 24 года

1/4

 

Хусрав Зухуров, 31 год

1/3

 

Азизджон Нуруллаев, 25 лет

1/3

 

Дидор Садуллоев, 37 лет

1/4

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus