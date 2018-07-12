Страна: США

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал, ...

Режиссер: Роусон Маршалл Тёрбер

Актеры: Дуэйн Джонсон Нив Кэмпбелл Пабло Шрайбер Роланд Мюллер Ноа Тейлор Кевин О. Ранкин Байрон Манн Ханна Куинливан Мэтью О’Лири Ци Ма

Уже в прокате в Душанбе: смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

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Самый высокий и технологичный небоскрёб в мире становится центром огненной катастрофы. Только бывший агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности Уилл Форд может спасти вертикальный город под небесами. Когда нельзя доверять никому, а жизнь семьи в опасности, каждая секунда на счету.