Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу сурового наказания Хайрулло Мирсаидова.

«Я встревожен строгим и непропорциональным приговором журналисту, особенно, учитывая ту сумму, в присвоении которой он обвиняется - 124 тыс. сомони (около 11,521 евро )»,- приводится заявление Дезира на официальном сайте ОБСЕ.

«Я призываю власти немедленно освободить Хайрулло Мирсаидова и обеспечить свободу журналистов в Таджикистане и право сообщать и писать по всем вопросам, представляющим общественный интерес, не опасаясь расправы»,- сказал Дезир.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ ранее тоже выражал озабоченность по делу Мирсаидова. В письме к властям Таджикистана в марте 2018 года и в публичном заявлении в апреле 2018 года, он заявил, что задержание журналиста является результатом его профессиональной деятельности.

Напомним, Худжандский городской суд приговорил 11 июля, журналиста, главу сборной КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии усиленного режима. Защита Мирсаидова считает приговор «чересчур жестоким наказанием», и намерена обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. При этом адвокат Дилафруз Самадова отметила, что суд не доказал вину Мирсаидова ни по одному из предъявленных обвинений.

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