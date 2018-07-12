Официальный курс доллара к сомони за последние сутки повысился почти на 2,7 процентов. На столько же с минувшего вторника на среду повысился курс доллара к сомони в пунктах обмены валюты коммерческих банков страны.

Национальным банком Таджикистана на сегодня, 12 июля, официальный курс одного доллара установлен на уровне 9,4200 сомони. Днем ранее один доллар равнялся 9,1752 сомони.

Устанавливаемый регулятором официальный курс доллара к сомони повысился вслед за резким скачком курса американской валюты в коммерческих банках.

В минувшую среду один доллар в обменных пунктах банков обменивался на 9,43 сомони, тогда как днем ранее за него требовали 9,18 сомони.

В регуляторе заявили, что рост курса доллара к сомони связан, в первую очередь, с отрицательным внешнеторговым балансом (разница между экспортом и импортом), который за пять месяцев этого года составил 825 миллионов сомони.

По данным НБТ, наличный курс сомони к американской валюте за шесть месяцев этого года снизился на 4,5%, а официальный курс таджикской валюты по отношению к американскому доллару за первое полугодие этого года снизился на 3,8 процентов.

В регуляторе отмечают, что на данный момент придерживаются курсовой политики в режиме «плавающий регулируемый, без определения и объявления границ изменения курса».

Ситуацию на валютном рынке по сравнению с предыдущими годами в НБТ оценивают «умеренной».

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