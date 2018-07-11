По данным Агентства по гидрометеорологии страны до 15 июля на большей части страны (кроме ГБАО) сохранится жаркая погода - температура воздуха прогреется до +43.

В связи с повышенным температурным фоном по предгорным и горным районам республики возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков и увеличения объёмов воды в реках, что в свою очередь способствует возможным оползням и камнепадам, передает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве страны.

«На юге, юго-западе страны сохраняется возможность опасного агрометеорологического явления – «почвенная засуха». Создались неблагоприятные условия для роста сельхозкультур. В этой связи, КЧС просит граждан быть предельно осторожными, уделить внимание сельхозкультурам, быть бдительными при использовании горных дорог», - сообщили в КЧС.

Комитет также просит граждан и гостей республики в эти дни ограничить, по возможности, нахождение на улице под прямыми лучами солнца.

«Возможны тепловые удары и нарушения сердечной деятельности вследствие перегревания. Надевайте светлую одежду, головные уборы и употребляйте большое количество воды. И в особенности, необходимо быть осторожными во время отдыха и купания, соблюдать правила безопасности вблизи рек, каналов, бассейнов и водоёмов», - подчеркнули в КЧС.

Напоминаем, что в случае нештатных ситуаций необходимо сообщать о них по телефону КЧС 223-13-11 или короткому номеру 112!

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